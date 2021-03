2. Bezirk: Nächtliche Sanierungsarbeiten im Kreuzungsbereich Schüttelstraße/Wittelsbachstraße

Wien (OTS) - Am Montag, dem 29. März 2021 beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung der Fahrbahn der Schüttelstraße inklusive dem Kreuzungsplateau Schüttelstraße/Wittelsbachstraße im 2. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten finden ausschließlich nachts zwischen 20 Uhr Abend und 5 Uhr Früh bei Freihaltung von einem Fahrstreifen in der Schüttelstraße statt. Die Autobushaltestelle der Linien 4A und 80A „Wittelsbachstraße“ wird auf Bauzeit um wenige Meter in Richtung Tiergartenstraße verlegt. Der Verkehr in der Wittelsbachstraße Fahrtrichtung Rotundenbrücke wird über das richtungsführende Gleis geführt. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 2., Schüttelstraße inklusive Kreuzungsbereich Schüttelstraße/Wittelsbachstraße

Baubeginn: 29. März 2021

Geplantes Bauende: 6. April 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

