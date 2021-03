Regional und saisonal: Red Bull Media House Publishing hat servus.com rundum erneuert

Wie (OTS) - Red Bull Media House Publishing hat den Online-Auftritt der Medienmarke „Servus“ einer Rundumerneuerung unterzogen: servus.com ist ein einzigartiger digitaler Ort zum Innehalten und Genießen, zum Entdecken eines Ausflugsziels, zum Kennenlernen fast vergessener Handwerkstraditionen oder zum Aufstöbern des richtigen Rezepts.

Inhaltlich setzt man einen saisonalen sowie regionalen Fokus und nimmt sich Themen an, die ganz klar auf den Alltag der Menschen in Stadt und Land zugeschnitten sind – mehr als 1.300 Gerichte aus der alpinen Küche, kreative Dekotipps zu Ostern oder nützliches Gartenwissen für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Jeder Artikel spiegelt zudem die gesamte Servus-Welt wider und stellt eine direkte Verbindung zum Printmagazin „Servus in Stadt & Land“ und zu „Servus am Markplatz – der Heimat des Handwerks“ her. Zeitgemäß und unkompliziert ist die stärkere Einbindung von einzigartigen Bild- und Videoformaten über sämtliche Social-Media-Kanäle: Backvideos mit Christian Bauer inspirieren die aktive Servus-Gemeinde genauso wie Bastelanleitungen für Erwachsene und Kinder.

Schneller, übersichtlicher und mobil optimiert

Der neue Online-Aufritt überzeugt durch klares Design, übersichtliche Menüstruktur, schnellere Ladezeiten und mobil optimierte Darstellung auf Smartphones und Tablets.

„Ziel der Überarbeitung war es, die Welt von ‚Servus in Stadt & Land‘ auch digital noch stärker erlebbar zu machen – und das auf sehr schnellem, benutzerfreundlichem Weg“ , erklärt Mesi Tötschinger, Head of Digital bei Red Bull Media House Publishing. Darüber hinaus soll der neue Online-Auftritt dem erhöhten User-Aufkommen gerecht werden. Mittlerweile besuchen rund 350.000 Unique User die Plattform monatlich und hinterlassen dabei bis zu 750.000 Page Impressions*. (*Februar 2021, Quelle: ÖWA).

Ab sofort erhältlich: die neue Ausgabe von „Servus Unser Garten“

Das neue „Servus Unser Garten“-Magazin verspricht eine schöne Welt – 132 Seiten voller bezaubernder, bildreicher Reportagen, wertvollem, oft vergessenem Wissen und nützlicher Ideen für ein buntes, ertragreiches Gartenjahr.

„Meine schöne Welt“ lautet die Titelgeschichte des neuen Servus-Extras. Darin erzählen fünf stolze Gartenmenschen, was sie an ihren Kraftplätzen besonders lieben – von der zauberhaft zarten Magnolienblüte über den Duft von Rosen und Kräutern bis zum Auflodern wogender Gräser. Ein farbenprächtiges Portfolio mit 77 Pflanzen, die aus jedem Garten ein kleines Paradies machen; praktische Tipps und Tricks für die ganzjährige Balkongestaltung und alles über den Anbau und die Pflege von Tomaten lassen zudem das Herz jedes Hobbygärtners höherschlagen.

Außerdem besucht die Servus-Redaktion einige der schönsten Gärten des Landes: Autorin Julia Kospach ist zu Gast bei der bekannten österreichischen Schriftstellerin Barbara Frischmuth in ihrem traumhaft blühenden Zuhause im steirischen Altaussee, und Garten-Expertin Veronika Schuberts nimmt alle Leserinnen und Lesern mit zu fünf historischen Gartenräumen im Weinviertel zum Lustwandeln und Innehalten.

„Servus Unser Garten“ ist im Zeitschriftenhandel und im Aboshop erhältlich.

