Nachrichten aus dem Parlament: aktuell und einfach

Nationalratspräsident Sobotka bedankt sich für Initiative der Parlamentsdirektion für "einfache Sprache"

Wien (PK) - Für die Initiative der Parlamentsdirektion, "aktuelle Themen" der Homepage in "einfacher Sprache" anzubieten, bedankte sich heute Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Die Initiative ist gestern angelaufen. "Damit wird das parlamentarische Geschehen für Menschen zugänglich gemacht, für die das sonst nicht so leicht wäre", sagte Sobotka. Für das Parlament und "für die Demokratie als Ganzes" sei es wichtig, dass möglichst alle Menschen in Österreich die Chance erhielten, sich über die Vorgänge im Parlament zu informieren. "Demokratie lebt von Transparenz", betonte der Nationalratspräsident, "und davon, dass sich möglichst viele Menschen am politischen Geschehen beteiligen können."

Wolfgang Sobotka bedankte sich gleichzeitig bei den BereichssprecherInnen der Fraktionen für Menschen mit Behinderungen. Auch sie hatten positiv auf das Angebot reagiert. BereichssprecherInnen im Nationalrat sind für die ÖVP Kira Grünberg, für die SPÖ Verena Nussbaum, für die Grünen Heike Grebien, für die FPÖ Christian Ragger und für die NEOS Fiona Fiedler.

Sobotka zeigte sich zudem erfreut über die Würdigung der Initiative durch Interessensverbände und alle, die sich für das Vorhaben engagiert hatten. (Schluss) red

