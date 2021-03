Zusammenarbeit zwischen Amdocs und Quali beschleunigt Innovationen für Kommunikations- und Medienunternehmen

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Das Abkommen gibt Telekommunikations- und Web-Innovatoren die Möglichkeit, neue Technologien schneller zu veröffentlichen, indem zeitaufwändige und komplexe Infrastrukturen automatisiert und verwaltet werden.

Quali, die Infrastructure Automation at Scale(TM), hat eine globale Zusammenarbeit mit Amdocs, einem führenden Anbieter von Software und Dienstleistungen für Kommunikations- und Medienunternehmen, bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit, die sich mit Kultur, Menschen, Prozessen und Technologie befasst, soll den Kunden bei ihrer Umstellung auf DevOps und Lab as a Service (LaaS) helfen.

Das Abkommen erhöht die Produkteinführungszeit für Kunden, indem es die umfassenden Fähigkeiten von Amdocs in den Bereichen Business, Innovation und Technologiestrategie mit der einzigartigen Plattform für kontinuierliches Infrastrukturmanagement von Quali kombiniert und so die Lücke zwischen technischen und nichttechnischen Testern, Entwicklern und IT-Mitarbeitern in großem Maßstab und mit vollständiger Steuerung und Kontrolle schließt.

"Amdocs ist in der Kommunikations- und Medienbranche führend. Unsere Zusammenarbeit mit Amdocs passt gut zu unseren Unternehmenswerten und bietet unseren Kunden einen unübertroffenen Wert", erklärte Jason Lee, VP von Global Channels bei Quali. "Diese neue Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten, nicht nur für unsere Marktführerschaft und unsere Marke, sondern auch für unseren gemeinsamen Beitrag zur Innovation im Bereich von 5G und darüber hinaus."

Die CloudShell von Quali ist die einzige LaaS-Lösung mit bewährten, geschäftskritischen Bereitstellungen im Mega-Maßstab, für die sich von hunderte von führenden Tier-1-Unternehmen, Dienstleistern und Unternehmen entschieden haben. Darüber hinaus wurde Quali Colony kürzlich von DevOps.com zum Finalisten für das DevOps Dozen 2020 ernannt, da es Anwendungsteams in Bezug auf Zeit und Komplexität des Aufbaus und Betriebs der Cloud-Infrastruktur entlasten kann, sodass die Teams endlich die Möglichkeit haben, großartige Software zu entwickeln.

"Amdocs ist führend in der Automatisierung von Netzwerk- und Servicevorgängen für Cloud, 5G und das Zeitalter der Hybridnetzwerke. Zusammen mit Quali bieten wir Innovatoren im Telekommunikations- und Webbereich einen bemerkenswerten Wert, um die Einschränkungen und Komplexitäten der Infrastruktur der Vergangenheit hinter sich zu lassen und Innovationen bei den Diensten voranzutreiben", so Parag Shah, Kundengeschäftsleiter bei Amdocs.

Global-2000-Unternehmen und Innovatoren auf der ganzen Welt verlassen sich auf die preisgekrönte CloudShell-Plattform von Quali, um Self-Service- und On-Demand-Automatisierungslösungen zu erstellen, die die technische Produktivität steigern, die Cloud-Kosten senken und die Nutzung der Infrastruktur optimieren.

