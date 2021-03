FPÖ – Hafenecker: Gewesslers Kreuzzug gegen Verbrennungsmotor ist Gipfel des grünen Wahnsinns!

Umsetzung eines Verbots würde 300.000 Arbeitsplätze gefährden, Mobilität der Bürger völlig einschränken

Wien (OTS) - „In ihrem grünideologischen Autohass kennt Verkehrsministerin Gewessler keine Grenzen mehr und kann die Folgen ihres Handelns offenbar überhaupt nicht mehr abschätzen“, zeigte sich FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA über die Mitunterzeichnung eines Schreibens von insgesamt zehn EU-Ländern an die EU-Kommission für ein Verbot von Verbrennungsmotoren durch die Verkehrsministerin empört.

„Eine Umsetzung von Gewesslers Forderung würde die über 300.000 Arbeitsplätze in der österreichischen Automobilwirtschaft gefährden, die Mobilität der Bevölkerung aufgrund der nach wie vor für den Durchschnittsbürger zu teuren Elektrofahrzeuge massiv einschränken und die Technologieforschung um Lichtjahre zurückwerfen, was wiederum das Erreichen der von den Grünen götzenähnlich angebeteten Klimaziele erst recht unmöglich macht. Denn im vom Verbots- und Bevormundungsgeist umnachteten Elfenbeinturm von Gewessler ist es scheinbar noch nicht angekommen, dass nicht die Technologie des Antriebs, sondern der Energiequelleneinsatz bedeutend sind. Es kommt daher nicht darauf ob, sondern mit welchen Kraftstoffen ein Verbrennungsmotor betrieben wird“, führte Hafenecker weiter aus, der nach dem Aufschrei zahlreicher Unternehmen in einem Brief an Bundeskanzler Kurz besonders die ÖVP in die Pflicht nimmt.

„Die ÖVP hat die Grünen in die Regierung geholt, diese ‚Gefährderin für den Individualverkehr‘ sowie den wirtschaftlichen Wohlstand in unserem Land ins Verkehrsministerium gehievt und sich damit zum Steigbügelhalter des grünen Wahnsinns gemacht. Wenn den Schwarzen an der Zukunft Österreichs noch irgendein Quäntchen liegt, dann sollten sie in ihre Spendenkassen greifen und Ministerin Gewessler schnellstmöglich ein Bahnticket für eine Österreich-Rundfahrt kaufen, damit sie wenigstens für eine gewisse Zeit keinen Schaden anrichten kann“, so Hafenecker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at