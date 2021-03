Moosbrugger: Herkunftskennzeichung - LK Österreich legt Entwurf vor

Landwirtschaftskammer: Nächste Schritte im Gesundheitsministerium zügig setzen

Wien (OTS) - Wien, 25. März 2021 (aiz.info). - "Ostern ist in kulinarischer Hinsicht ein Höhepunkt im Jahr: Auf den Tischen der Österreicherinnen und Österreicher landen zahlreiche Spezialitäten, doch nicht bei allen ist die Herkunft bekannt. Ein Großteil der Konsumenten will wissen, woher ihr Essen kommt. Daher verlangen sie ebenso wie die Landwirtschaft, dass die Herkunftskennzeichnung endlich Wirklichkeit wird. Die Landwirtschaftskammer (LK) Österreich hat daher dem zuständigen Gesundheitsministerium einen diesbezüglichen Entwurf übermittelt. Wie im Regierungsübereinkommen vorgesehen, enthält dieser eine umfassende und verpflichtende Herkunftskennzeichnung sowohl für die Gemeinschaftsverpflegung als auch für Verarbeitungsprodukte. Nach Abstimmung dieses Entwurfs mit dem Gesundheitsministerium sollen umgehend die notwendigen Schritte gesetzt werden, damit die Europäische Kommission diese Vorlage prüft und wir mit der Umsetzung beginnen können", erklärt Josef Moosbrugger, Präsident der LK Österreich.

Wunsch nach Transparenz

"Gerade in der Krise wurde die hohe Bedeutung regionaler Herkunft bei Lebensmitteln besonders spürbar. Die Österreicherinnen und Österreicher wissen, dass inländische Lebensmittel besondere Qualität und höchste Umweltstandards bedeuten. Auch wollen sie bewusst zu heimischen Produkten greifen, weil sie wissen, dass sie damit auch Arbeitsplätze, Wertschöpfung und eine lebendige Landwirtschaft sichern. Doch damit sie diese Entscheidung auch jeden Tag treffen können, brauchen sie sowohl beim bewussten Griff ins Regal als auch in der Gemeinschaftsverpflegung, in deren Einrichtungen täglich 2,5 Mio. Menschen essen, eine klare Herkunftskennzeichnung. Nur volle Transparenz ermöglicht Wahlfreiheit", erklärte Moosbrugger. (Schluss)

