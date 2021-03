VSV: Prozess-Auftakte für Ischgl Amtshaftungsklagen abgesagt

Lockdown in Wien führt zur Absage mündlicher Verhandlungen

Wien (OTS) - Der Prozessauftakt in den Amtshaftungsklagen von Ischgl-Opfern gegen die Republik Österreich am 9.4.2021 wurde soeben vom Gericht abgesagt.

Auch weitere Tagsatzungen im April werden nicht stattfinden.

“Es ist angemessen, dass man beim Prozess um die Fehler in Ischgl im März 2020 nicht die Gefahr eingehen will, einen neuen Hot-Spot zu erzeugen,“ sagt Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereines. „Dennoch werden wir nicht aufhören weitere Schadenersatzklagen einzubringen. Derzeit sind rund hundert Klagen in Vorbereitung.“

