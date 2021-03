SPÖ: Wir weichen keinen Millimeter, wenn es um die Selbstbestimmungsrechte von Frauen geht!

Wien (OTS/SK) - „Das kontinuierliche Rütteln der ÖVP am Schwangerschaftsabbruch ist inakzeptabel. Frauen haben ein Recht auf Selbstbestimmung! Wir weichen keinen Millimeter“, so die Abgeordneten der SPÖ Bayr, Heinisch-Hosek und Holzleitner unisono.****

Vor einem Abbruch ist bereits grundsätzlich ein Gespräch mit ÄrztInnen vorgesehen. Reproduktive Rechte, Schwangerschaftsabbruch, und Verhütung sind keine Tabuthemen mehr und daran darf nicht gerüttelt werden. Im Gegenteil zu den konservativen Kräften, wollen die Abgeordneten der SPÖ die Rechte von Frauen weiter ausbauen. Die SPÖ fordert seit langem den kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln, eine moderne, altersadäquate und evidenzbasierte sexuelle Bildung in allen Bildungseinrichtungen und die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches an allen öffentlichen Spitälern in ganz Österreich. Das wären wichtige Schritte für die Selbstbestimmungsrechte der Frauen - die Erschwerung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen wäre das genaue Gegenteil.

Abschließend halten die Abgeordneten fest: „Frauen steht es zu selbst über ihren Körper zu entscheiden, selbst zu entscheiden, wann, mit wem und wie viele Kinder sie haben wollen - völlig ohne Einflussnahme durch die reaktionären Kräfte in der ÖVP und ihrer HandlangerInnen.“ (Schluss) sd/up

