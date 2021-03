Winzig für „sinnvolle gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen“

Faire Verteilung von Impfstoffen ist europäische Solidarität

Brüssel (OTS) - "Die faire Verteilung von Impfstoffen ist europäische Solidarität. Das muss der Leitfaden für die Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs heute und morgen sein. Packen wir es gemeinsam an und tun wir alles dafür, dass wir so viele Menschen in Europa, die das wollen, so rasch wie möglich impfen. Dafür ist es sinnvoll, dass jeder Mitgliedstaat Impfdosen entsprechend seiner Bevölkerung zur gleichen Zeit erhält. So macht die gemeinsame Beschaffung über die EU-Kommission Sinn. Diese Pandemie können wir nur durch gemeinsame Anstrengungen überwinden. Genau das umfasst für mich auch die europäische Idee - gemeinsam sind wir stärker", sagt Angelika Winzig, Delegationsleiterin der ÖVP im Europaparlament zur Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs heute und morgen. (Schluss)

