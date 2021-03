AVISO: Pressekonferenz: Psychische Belastungen steigen coronabedingt deutlich an / AK NÖ startet eigene Vitalakademie

St. Pölten (OTS) - Mehr als ein Jahr dauert die COVID-19-Pandemie bereits an – und hinterlässt immer deutlichere Spuren bei den Menschen. Die physischen und psychischen Belastungen nehmen weiter zu. Die Häufigkeit depressiver Erscheinungen hat sich sogar verfünffacht. Die AK Niederösterreich hat daher eine eigene Vitalakademie ins Leben gerufen und ein neues unterstützendes Angebot für die Menschen geschaffen, um Erholung und Ausgleich zu finden. Für die vielfältige Seminarreihe „AK Vital – Die Lebenskraft der AK Niederösterreich“ konnten auch namhafte Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur als TrainerInnen gewonnen werden.



· Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender

· Kabarettistin Nadja Maleh, selbst Trainerin in der AK-Vitalakademie



Start der Seminarreihe „AK Vital“

Datum: 30.03.2021, 10:00 Uhr

Ort: ArbeitnehmerInnen-Zentrum St. Pölten

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten, Österreich

