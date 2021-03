Lotto: Jackpot trotz „Geburtstagszahlen“ – 1,5 Mio. Euro warten

Solo-Joker mit rund 187.000 Euro in Tirol

Wien (OTS) - Die These, dass sogenannte „Geburtstagszahlen“, also Zahlen bis 31, quasi Garanten für einen Sechser wären, wurde am vergangenen Mittwoch widerlegt. Denn obwohl mit 4, 6, 8, 13, 19 und 27 durchwegs derartige Zahlen gezogen wurden, blieb ein Sechser aus. Somit geht es am kommenden Sonntag um einen Jackpot, und dabei warten rund 1,5 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmern glückte am Mittwoch ein Fünfer mit der Zusatzzahl 15, und sie erhalten jeweils rund 46.700 Euro. Ein Niederösterreicher war dabei mit einem Normalschein erfolgreich; im zweiten von drei Tipps fehlte die Zahl 8 zum Sechser. Ein win2day-User setzte auf die Hilfe des Zufallszahlengenerators; im ersten von zwei Quicktipps fehlte die Zahl 13.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die LottoPlus Ziehung. Für 39 Gewinner eines Fünfers, auf die die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt wurde, bedeutete dies eine Erhöhung ihres Gewinns auf jeweils rund 7.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Ein einziger Wettschein trug die richtige Joker Zahl, und daneben war auch das „Ja“ angekreuzt. Für einen Tiroler bzw. eine Tirolerin bedeutet dies nun einen Gewinn von rund 187.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24. März 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 678.677,37 – 1,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 46.659,00 168 Fünfer zu je EUR 605,90 278 Vierer+ZZ zu je EUR 109,80 5.723 Vierer zu je EUR 29,60 5.639 Dreier+ZZ zu je EUR 13,50 76.074 Dreier zu je EUR 4,00 169.613 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 6 8 13 19 27 Zusatzzahl 15

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24. März 2021

Kein Sechser, Gewinnsummer wird auf die Fünfer aufgeteilt 39 Fünfer zu je EUR 6.968,00 1.762 Vierer zu je EUR 26,10 30.619 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 3 31 35 37 38

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24. März 2021

1 Joker EUR 186.953,70 5 mal EUR 8.800,00 84 mal EUR 880,00 815 mal EUR 88,00 9.224 mal EUR 8,00 89.448 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 7 3 9 2 1

