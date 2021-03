Umweltdachverband erfreut über neues „Wildnisgebiet Lassingtal“

- Einheitliche Schutzbestimmungen und gemeinsame Verwaltung mit angrenzendem Wildnisgebiet Dürrenstein wichtig

Wien (OTS) - „Wir freuen uns, dass die Steiermark das nahezu unberührte Lassingtal zum Wildnisgebiet erklären wird. Gut Ding braucht Weile, denn verhandelt wird seit Jahren. Dass für dieses faszinierende Waldökosystem, das einen der letzten Urwälder in Mitteleuropa beherbergt, nun endlich der Durchbruch gelungen ist, ist sehr zu begrüßen“, sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes, in Reaktion auf die heutige Bekanntmachung der steirischen Landesregierung. Das neue Wildnisgebiet – das erst dritte in Österreich – grenzt unmittelbar an das erste österreichische IUCN-Kategorie-I-Schutzgebiet, das Wildnisgebiet Dürrenstein in Niederösterreich, an. Bezüglich der Etablierung des neuen Wildnisgebietes spricht sich der Umweltdachverband für eine abgestimmte Vorgehensweise der Bundesländer Steiermark und Niederösterreich aus. Zentral sind dabei einheitliche Schutzbestimmungen für beide Schutzgebiete und eine gemeinsame Schutzgebietsverwaltung.

