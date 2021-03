12. Bezirk: Altmannsdorfer Straße – Herstellung einer Betonfahrbahn

Wien (OTS) - Im Zuge des Ausbaus der Firma Boehringer Ingelheim beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Freitag, dem 26. März 2021, 20 Uhr abends, mit der Herstellung einer Betonfahrbahn in der Altmannsdorfer Straße nach der Kreuzung mit der Belghofergasse in Fahrtrichtung stadtauswärts im 12. Bezirk. Die Arbeiten finden sowohl bei Tag als auch bei Nacht unter Freihaltung eines Fahrstreifens statt.

Baubeginn: 26. März 2021, 20 Uhr

Geplantes Bauende: 6. April 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49814

Mobil: +43 676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at