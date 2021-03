Aviso: „Offensive: Arbeitsmarkt – Wirtschaft nach Corona“

Wien (OTS) - Mit der Offensive: Arbeitsmarkt will die AK zeigen, wie die Probleme auf dem Arbeitsmarkt gelöst werden könnten. In der Diskussion am Freitag, den 26.3., geht es um die richtigen Strategien zum wirtschaftlichen Aufschwung nach der Pandemie.

Der EU-Resilienzfonds enthält rund 3,4 Mrd. Euro an Finanzhilfen für Österreich, um in die wirtschaftliche Erholung und den ökologischen Wandel zu investieren. Diese Finanzhilfen können viel bewegen, wenn die österreichische Bundesregierung auch die richtigen Maßnahmen setzt. Ein sozialer und gerechter Mitteleinsatz ist daher unbedingt erforderlich, damit das Geld letztlich dort ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird: Bei der Förderung von Arbeitsplätzen, Gesundheits- und sozialen Dienstleistungen, der Armutsbekämpfung und beim Klimaschutz.

Bitte merken Sie vor:

Diskussion „Wirtschaft nach Corona“

mit

Martin Selmayr, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich Margit Schratzenstaller, Ökonomin Wifo

Petra Völkerer, Leiterin des Europabüros der Bundesarbeitskammer Doris Vettermann, Innenpolitik Krone

Moderation: Gundula Geiginger, PULS4

Freitag, 26.03.2021, 10:00 Uhr

Livestream unter www.arbeiterkammer.at/OffensiveArbeitsmarkt

