Max Simonischek, Josef Reisenhofer und die Wiener Sängerknaben zu Gast bei „Vera“

Am 26. März in ORF 2

Wien (OTS) - Ein außergewöhnlicher Pfarrer, eine Wiener Institution und ein Erfolgsschauspieler – am Freitag, dem 26. März 2021, begrüßt Vera Russwurm den steirischen Pfarrer Josef Reisenhofer, die Wiener Sängerknaben und Max Simonischek um 21.20 Uhr in ORF 2 bei einer neuen Ausgabe von „Vera“.

„Vom Wesen her ist Gottesdienst auch Show“, mit diesen Worten verblüfft in der letzten Sendung vor Ostern Pfarrer und Internet-Star Josef „Joe“ Reisenhofer seine Gastgeberin und erzählt von den Messen in seiner Stadtpfarrkirche in Hartberg in der Steiermark. Pfarrer Reisenhofer ist auch ein gefragter Kreuzfahrtschiff-Seelsorger, der kein Problem damit hat, Läuterungswilligen die Beichte an der Bar abzunehmen. Er plädiert für die Liberalisierung des Pflichtzölibats und übt Kritik an der offiziellen Linie der Kirche, die manchmal an den real existierenden Lebensmodellen der Menschen „vorbei agiere“.

Außerdem begrüßt Vera Russwurm die Wiener Sängerknaben, die nicht nur die „Matrosenpolka“, sondern auch ihre Version von einem Song, der einen Hype auf der Internet-Plattform TikTok ausgelöst hat, performen. Wie die Wiener Sängerknaben ihre jahrhundertealte Tradition mit dem dritten Jahrtausend verbinden, das erzählen die Buben und ihr künstlerischer Leiter Prof. Gerald Wirth selbst.

Max Simonischek, der älteste Sohn des langjährigen Salzburger „Jedermanns“ Peter Simonischek, erzählt u. a. davon, wie er damit umgeht, „der Sohn von …“ zu sein. Der erfolgreiche Mime und Nestroy-Preisträger hat das gemeinsame Spiel mit seinem Vater bis dato eher vermieden – sowohl im TV als auch auf der Bühne. Aber das – so verrät der 38-Jährige bei Vera Russwurm – werde sich schon in naher Zukunft ändern.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at