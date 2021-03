„Bahnhofsspinat“ bei „Was gibt es Neues?“ am 26. März in ORF 1

Mit Vitásek, Marold, Sarsam, Maurer und Gernot

Wien (OTS) - Der „Welttheatertag“ erinnert Oliver Baier und sein Rateteam schmerzlich an die immer noch geschlossenen Kulturspielstätten. Dennoch gibt es in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 26. März 2021, um 22.25 Uhr in ORF 1 gute Laune und spitze Pointen von Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, Omar Sarsam, Thomas Maurer und Viktor Gernot sowie originelle Einfälle zu Begriffen wie „Bahnhofsspinat“. Das Musikkabarettduo Be-Quadrat möchte schließlich wissen, wo man links- und rechtsdrehende Trompeten findet.

