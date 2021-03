Neues Buch zum Trend Wandern: "Wanderwissen kompakt"

Christian Hlade präsentiert in "Wanderwissen kompakt" seine Wandererfahrungen aus über 40 Jahren

Graz (OTS) - „Viele Menschen entdecken gerade jetzt das Wandern als ideale, bereichernde und sehr gesunde Freizeitaktivität. Erfahrene Wanderprofis wissen ohnehin schon (…): Wandern macht einfach glücklich!“, schreibt Weltweitwandern-Gründer und Wanderexperte Christian Hlade in seinem Vorwort zu „Wanderwissen kompakt“. Mit seinem neuen Buch ist der Autor am Puls der Zeit und gibt damit wanderbegeisterten Menschen ein umfassendes Nachschlagewerk in die Hand.

2019 veröffentlichte der passionierte Welt-Entdecker seinen Sachbuch-Bestseller „Das große Buch vom Wandern“. Prompt erhielt der Bestseller den renommierten ITB BookAward 2019, der von der ITB Berlin, der weltweit größten Reisemesse, verliehen wird. Nun erscheint das Nachfolgewerk „Wanderwissen kompakt“, hier fasst er seine 40jährige Wandererfahrung zusammen und hebt diese gleichzeitig auf den heutigen Wissens- und Erfahrungsstand. Zu einzelnen Themen berichten GastautorInnen umfassend.

Wanderbegeisterte finden auf 224 Seiten nützliche Tipps, mit denen die nächste Wandertour zu einem bewegenden Natur-Erlebnis wird.

„Das Unspektakuläre des Wanderns ist auch sein unschlagbarer Vorteil: Es ist sehr leicht auszuüben und man muss es nicht auf aufwändige Art und Weise erlernen. Und dennoch gilt es, Fehler zu vermeiden, die einem den Wandergenuss rasch vermiesen können. Wandern ist einerseits einfach, hat aber auch eine enorme Bandbreite und Tiefe, ich selbst lerne selbst nach 40 Jahren und über 50.000 Wanderkilometern noch immer Neues dazu!“ so der 56-jährige Autor.

Für wanderbegeisterte Menschen mit und ohne Erfahrung

Im Taschenbuch finden EinsteigerInnen als auch passionierte WanderInnen jede Menge Informatives und Tipps in kompakter Form. Gut und verständlich geht der Verfasser von den ersten Grundgedanken zum Wandern über Packlisten und Tipps über eine optimale Wanderausrüstung bis hin zu Ernährung oder Achtsamkeitsübungen im Buch auf alles ein, was zum mühelosen Gelingen einer Wanderung beiträgt.

Hinweis:

„Wanderwissen kompakt“

224 Seiten, erschienen im Braumüller Verlag

Erhältlich als Taschenbuch und E-Book

Hardcover ISBN: 978-3-99100-323-6

€ 16,00

Gratis Rezensionsexemplar bestellen:

presse @ weltweitwandern.com

Rückfragen & Kontakt:

Monika Pripfl, Pressebetreuung

Claudia Herbst, Marketing

presse @ weltweitwandern.com | +43 (0) 316 583504 - 0