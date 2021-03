Neu in der schlanken 0,33L Dose: Almdudler Zuckerfrei mit vollem Geschmack, ganz ohne Zucker

Es freut uns, heuer einer unserer am stärksten nachgefragten Sorten ein weiteres, neues ‚Gewand‘ zu geben. Ab sofort bieten wir Almdudler Zuckerfrei auch in der schlanken 0,33L Dose für optimale Convenience an. Die Dose ist besonders für längere Transportstrecken und perfekt als Erfrischung zwischendurch geeignet. Sie hält das Getränk lange kühl, ist luft- und lichtundurchlässig und ist leicht in jedem Rucksack beziehungsweise jeder Tasche mitzunehmen Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling

Wien (OTS) - „Es freut uns, heuer einer unserer am stärksten nachgefragten Sorten ein weiteres, neues ‚Gewand‘ zu geben. Ab sofort bieten wir Almdudler Zuckerfrei auch in der schlanken 0,33L Dose für optimale Convenience an. Die Dose ist besonders für längere Transportstrecken und perfekt als Erfrischung zwischendurch geeignet. Sie hält das Getränk lange kühl, ist luft- und lichtundurchlässig und ist leicht in jedem Rucksack beziehungsweise jeder Tasche mitzunehmen“ , stellt Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler, den jüngsten Neuzugang in der Produktfamilie vor. Das österreichische Familienunternehmen führt bereits 1984 Almdudler Zuckerfrei als erste Sortimentserweiterung neben dem unverwechselbaren Almdudler Original in seiner „dudeligen“ Produktpalette ein.

Die praktische Dose ist zu 100% recyclebar und eignet sich ideal für unterwegs, bei der Arbeit, zum Snack zwischendurch und für viele andere erfrischende Anlässe. Damit kommt das österreichische Familienunternehmen den Wünschen aller Almdudler Fans nach, die auch abseits der eigenen vier Wände nicht auf das einzigartige Almdudler Geschmackserlebnis, aber auf Zucker, verzichten möchten. Almdudler Zuckerfrei enthält nur 1,4 kcal/100ml. Wie in allen Almdudler Produkten wird in der Rezeptur auf Konservierungsmittel und künstliche Aromen verzichtet. Die zuckerfreie Erfrischung eignet sich für Diabetiker und ist so wie auch alle anderen Almdudler Produkte vegan zertifiziert.

Almdudler Zuckerfrei ist in der schlanken 0,33L Dose österreichweit in den Filialen von Spar, Eurospar und Interspar sowie flächendeckend bei OMV-Tankstellen erhältlich. Darüber hinaus finden alle Fans die neue Dose auch im Almdudler Onlineshop shop.almdudler.com und bei interspar.at.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

„Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“

Mehr erfahrt ihr auf almdudler.com

Rückfragen & Kontakt:

Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG

Christine Benesch

0676 377 6528

benesch @ gp-ddws.com