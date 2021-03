Heide zur EU-Afrika-Strategie: Neue Partnerschaft auf Augenhöhe

SPÖ-EU-Abgeordneter: „Gemeinsam an der Festigung demokratischer Strukturen und für eine positive wirtschaftliche Entwicklung arbeiten“

Wien (OTS/SK) - Heute stimmt das EU-Parlament über seinen Standpunkt zur EU-Afrika-Strategie ab, die im letzten Jahr von der EU-Kommission präsentiert wurde. SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide ist Koordinator der S&D-Abgeordneten in der Delegation für die Beziehungen zu den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP-Gruppe) und kommentiert: „Wir wollen ein neues Kapitel in den EU-Afrika-Beziehungen aufschlagen. Statt Abhängigkeit soll endlich partnerschaftliche Kooperation das Verhältnis zwischen Europa und Afrika prägen. Gemeinsam und auf Augenhöhe wollen wir in der Zukunft an der Festigung demokratischer Strukturen und für eine positive wirtschaftliche Entwicklung arbeiten.“ ****

„Als Sozialdemokrat liegt mein Fokus auf der Bekämpfung der extremen Armut. Von den aktuell 34 Millionen Menschen, die weltweit von akutem Hunger betroffenen sind, befindet sich ein Großteil auf dem afrikanischen Kontinent. Gute Arbeit gibt es nur mit wirtschaftlichem Aufschwung und dafür braucht es echte Perspektiven durch bessere Bildungschancen. Darauf muss sich unsere entwicklungspolitische Arbeit in der Zukunft konzentrieren“, fordert Heide. „Außerdem muss die EU den Dialog mit demokratischen Kräften in Konfliktregionen stärken und einen offenen Austausch fördern. Stabilität und demokratische Strukturen sind die Vorbedingung für die Umsetzung der UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung.“ (Schluss) sc

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann, Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+43 660 562 11 99

jakob.flossmann @ europarl.europa.eu