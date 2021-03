Überwiegend trockene bis nasse Fahrbahnen im Landesgebiet

Mancherorts Bodennebel und Glättebildung möglich

St. Pölten (OTS) - Im Raum Lilienfeld und Gutenstein kommt es heute auf den Straßen an exponierten Stellen in höheren Lagen zu Reifglättebildung. Auch im Raum Groß Gerungs und Pöggstall gibt es auf Walddurchfahrten abschnittsweise noch gestreute Schneefahrbahnen. Sonst sind die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich überwiegend trocken bis vereinzelt nass. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der Landesstraße L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze Schneeketten anlegen. Im Raum Gutenstein, Gaming und Scheibbs kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen von -6 Grad in Gutenstein und Scheibbs und +3 Grad, die in Laa an der Thaya, Haag und St. Peter in der Au gemessen wurden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

