Sachslehner: Donauinselfest soll ein Fest für alle Wienerinnen und Wiener sein!

Politische Vereinnahmung beenden – RH-Empfehlung betreffend transparentere Förderabwicklung umsetzen

Wien (OTS) - „Jede Initiative, welche heimischen Künstlerinnen und Künstler in dieser besonders schwierigen Zeit eine Auftrittsmöglichkeit verschafft und einem kulturhungrigen Publikum ein Programm bietet, ist gut und richtig, selbstverständlich auch das Wiener Donauinselfest. Nichtsdestotrotz, soll dieses etablierte Fest eine Veranstaltung für alle Wienerinnen und Wiener sein, entsprechend soll es politisch neutral geplant und umgesetzt werden“, so die Gemeinderätin der Neuen Volkspartei Wien Laura Sachslehner. „Gleichsam ist es wichtig, dass alle im jüngsten Bericht des Rechnungshofes aufgezeigten Empfehlungen betreffend das Donauinselfest rasch und vollständig umgesetzt und die Fördervergabe noch transparenter gestaltet wird“, so Sachslehner.

Die Neue Volkspartei Wien stimmte der Förderung an das Wiener Kulturservice, dem Mitveranstalter des Donauinselfests, in der heutigen Gemeinderatssitzung zwar zu, fordert aber, dass die zuständige Stadträtin Kaup-Hasler für die Zukunft eine verbindliche Vereinbarung mit dem Subventionsnehmer Wiener Kulturservice trifft. Diese Vereinbarung muss drei zentrale Punkte beinhalten. „Die Organisation und Abwicklung des Donauinselfestes muss künftig ohne parteipolitische Vereinnahmung bzw. Beteiligung oder Werbung erfolgen. Weiters müssen die Empfehlungen des Rechnungshofes umgesetzt und eine Gesamtkalkulation im Rahmen des Förderantrages vorgelegt werden. Zum Dritten fordern wir die Vorlage eines detaillierten Berichts über die konkrete Fördermittelverwendung an den Kulturausschuss nach der Abrechnungskontrolle durch die MA7“, so Sachslehner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien