NEOS Wien/Emmerling: Wiener Ausbildungsgeld ist nächster Schritt für Aufwertung der Elementarpädagogik

Bettina Emmerling: „Wien investiert in die Zukunft unserer Kinder und einer wichtigen Berufsgruppe!“

Wien (OTS) - Mit dem Ausbildungsgeld auch für Pädagog_innen im elementarpädagogischen Bereich reagiert Wien zielgerichtet auf den Pädagog_innenmangel in den Kindergärten und setzt den nächsten Schritt für die Aufwertung dieser so wichtigen Berufsgruppe.

Insgesamt 120 Millionen Euro schwer ist das Paket, das heute vom Wiener Gemeinderat beschlossen wurde und als neuartiges Stipendienmodell gemeinsam mit dem AMS Wien entwickelt wurde. Damit sollen arbeitssuchende Wiener_innen motiviert werden, auch längere Ausbildungen anzugehen und werden dabei mit 400 Euro pro Monat unterstützt.

Ausbildungen sind möglich im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe, aber auch für die Qualifizierung als Assistenz- und Elementarpädagog_innen.

„Damit investieren wir besonders in die Zukunft und die bestmögliche Bildung unserer Kinder und in eine Berufsgruppe, die wir dringend in unserer Stadt brauchen. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Aufwertung der Elementarpädagogik!“ hält NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling fest.

Die Ausbildungen werden im Rahmen der Kooperation mit der Stadt Wien im BAFEP- Kollege „Change“ für KindergartenpädagogInnen bzw. in der Schule für AssistenzpädagogInnen der Stadt Wien durchgeführt. Grundsätzlich können sich aber auch andere, private Kindergartenbetreiber an der Ausbildungsinitiative beteiligen, sofern sie einen Kooperationsvertrag mit dem Waff abschließen und ihren Auszubildenden eine Anstellungsgarantie geben können.

