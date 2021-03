Interhyp Gruppe erreicht 2020 Rekordvolumen von 28,8 Milliarden Euro

Zur Interhyp Gruppe gehören neben Interhyp Österreich auch Interhyp Deutschland sowie Prohyp

München/Wien (OTS) -

Rekordwerte bei Finanzierungsvolumen, Rohertrag und Gewinn

Unternehmenswachstum deutlich über Markt

Digitales Geschäftsmodell und konsequenter Kundenfokus bewähren sich

Corona treibt Wunsch nach eigenem Zuhause

Die Interhyp Gruppe, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, zu dem auch die österreichische Niederlassung in Wien gehört, hat ihre Marktposition im herausfordernden Umfeld der Corona-Pandemie erneut deutlich ausgebaut: 2020 hat das Unternehmen das abgeschlossene Finanzierungsvolumen um 17 Prozent gesteigert und einen neuen Rekordwert von 28,8 Milliarden Euro erreicht (2019: 24,5 Milliarden Euro). Das entspricht 120.000 erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungen (2019: 108.000). Bezogen auf das Neugeschäft in der privaten Wohnbaufinanzierung stieg der Interhyp-Marktanteil in Deutschland per Ende 2020 damit auf 10,2 Prozent. Der Rohertrag übersprang die Marke einer Viertelmilliarde Euro und stiegen um neun Prozent auf 254,4 Millionen Euro (2019: 234,2 Millionen Euro). Der operative Vorsteuergewinn kletterte um elf Prozent auf 93,0 Millionen Euro (2019: 83,8 Millionen Euro). Auch die Präsenz vor Ort wurde deutlich ausgebaut, so dass die Berater der Interhyp-Gruppe derzeit an 125 Standorten in Deutschland und Österreich ihren Kunden und Partnern zur Seite stehen.

Zur Interhyp Gruppe zählen die Privatkundenmarken Interhyp Österreich und Deutschland sowie Prohyp, die sich an Vermittler und institutionelle Partner in Deutschland richtet. " 2020 markiert das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte – und das in diesem unter allen Aspekten außergewöhnlichen Umfeld der Corona-Pandemie. Während das gesamte Neugeschäft der privaten Baufinanzierung in Deutschland um vier Prozent zulegte, haben wir mit einem Wachstum von 17 Prozent unsere Position noch einmal deutlich ausgebaut ", erläutert Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, und ergänzt: " Auch der Rohertrag sowie der Gewinn kletterten kräftig. Solche Rekordergebnisse selbst in Krisenzeiten zu erzielen, ist ein eindrücklicher Beleg dafür, wie gut unser Broker-Geschäftsmodell funktioniert . Dabei haben sich unsere Investitionen in digitale Angebote und Infrastrukturen, der konsequente Fokus auf Kundenbedürfnisse und der Ausbau unserer Präsenz vor Ort nachweislich ausbezahlt. In der Pandemie war das Unternehmen kurzfristig in der Lage, sämtliche Arbeitsprozesse digital abzubilden. Das betraf sowohl die Abläufe für die Mitarbeiter und Bankpartner als auch die persönliche, dann virtuelle Beratung unserer Kunden."

„Wie sich auch an unseren stark gestiegenen Antragszahlen zeigt, führte der corona-bedingte Lockdown bei vielen Menschen nicht nur zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Wohnen & Arbeiten‘, sondern verstärkte zudem den Wunsch nach einem eigenen Zuhause als sicheren Rückzugsort“, bemerkt Utecht und fügt hinzu: „Diese Bedürfnisse werden auch 2021 bestehen bleiben. Wir freuen uns, den großen Bedarf an individueller und persönlicher Beratung gemäß unserer geschärften Strategie „Mission Zuhause“ exakt abzudecken.“

In Österreich ist die Interhyp Gruppe seit 2018 mit dem Privatkundensegment Interhyp Österreich aktiv.

