eBIKEnow – wenn nicht jetzt, wann dann?

Ostern steht vor der Tür, doch der Handel wird schließen

Mit unseren E-Bikes kann bereits an Ostern in die Pedale getreten werden! Norbert Olsacher, E-Biker und geschäftsführender Gesellschafter eBIKEnow, Wien

Wien (OTS) - Am 27. März öffnet der Shop von eBIKEnow mit 350 neuwertigen E-Bikes unterschiedlichster Marken und Modelle sowie drei E-Bike-Marken von Herstellern mit Österreich-Bezug. Gerade rechtzeitig, um das Osterwochenende im Sattel genießen zu können!

Wer an Ostern radeln will, sollte sich jetzt noch schnell ein E-Bike holen. Denn der Handel wird in Wien, Niederösterreich und im Burgenland voraussichtlich ab Gründonnerstag schließen. Gerade noch rechtzeitig eröffnet am Samstag, 27. März, der E-Bike-Shop eBIKEnow im 9. Bezirk in Wien mit einer großen Auswahl an E-Bikes für jede(n).

Neuwertige E-Bikes für jede Geldbörse

Angeboten werden neuwertige – refurbished - E-Bikes. Neben dem attraktiven Preis haben die neuwertigen E-Bikes einen weiteren Vorteil: Sie können nach kleinen Anpassungsmaßnahmen auf die Fahrerin/den Fahrer sofort mitgenommen werden. "Mit unseren E-Bikes kann bereits an Ostern in die Pedale getreten werden!" , freut sich Norbert Olsacher, begeisterter E-Biker und Geschäftsführer des Shops. Die jungen E-Bikes wurden von einem Servicepartner in Slowenien komplett überholt. Verschleißteile, wie Bremsbeläge, Ketten, Reifen und eventuell auch Sättel, wurden ausgetauscht, die Akkus und Motoren gewartet und mit einem Jahr Garantie ausgestattet.

Drei E-Bike-Marken mit Österreich-Bezug

Neben den neuwertigen E-Bikes bietet eBIKEnow auch fabrikneue E-Bikes mit Österreich-Bezug an: Husqvarana E-Bicycles von der Pierer Motorcycles Group (KTM), NOX Cycles, die im Tiroler Zillertal produziert werden, sowie die E-Bikes von Malaguti, der italienischen Motorsport-Marke, die zur österreichischen Gruppe KSR gehört.

Servicestelle für alle Marken

Wer schon ein E-Bike besitzt und keine Lust hat, einige Monate auf einen Servicetermin zu warten, kann aufatmen: Der slowenische Servicepartner von eBIKEnow serviciert und repariert jedes E-Bike in maximal zwei Wochen. Damit das E-Biken auch in diesem Sommer Spaß macht und eine echte Alternative zum Auto ist.

Über eBIKEnow

Auf 350 qm eröffnet Norbert Olsacher gemeinsam mit seinen Mitarbeitern am 27. März 2021 den ersten Shop von eBIKEnow in 1090 Wien, Lazarettgasse 1, neben dem alten AKH. Es werden neben 350 neuwertigen auch 500 fabrikneue Räder unterschiedlicher Marken und Modelle angeboten. Das Angebot wird laufend ergänzt.



