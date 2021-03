Rompolt/Akcay/Nikolai: Gemeinderat beschließt heute Finanzierung der „Freien Mitte“ im Nordbahnhofviertel

Rund 10 Hektar große Grün- und Freifläche bietet neuen Raum für Erholung und Freizeit

Wien (OTS/SPW-K) - Der Wiener Gemeinderat beschließt heute die Finanzierung der „Freien Mitte“ im Nordbahnhofviertel. Die "Freie Mitte" ist ein besonderer Landschaftspark, der auf dem Areal des ehemaligen Nordbahnhofs entsteht. Auf rund 10 Hektar wird der Stadtwildnis-Park als wichtiger Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten erhalten und gleichzeitig Erholungsraum für die Bewohner*innen des Stadtteils geschaffen.

“Mit seiner Fläche von rund 10 Hektar sorgt die Freie Mitte neben dem Rudolf Bednar Park für zusätzlichen Grünraum und damit für höchste Lebensqualität im Nordbahnhofviertel. Der Park bleibt als wichtiger Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten erhalten und soll künftig als Erholungsraum für die Bewohner*innen des Stadtteils dienen. Der Grundstein für die Freie Mitte wurde bereits 2012 unter dem ehemaligen Bezirksvorsteher Gerhard Kubik gelegt. Seither haben sich die SPÖ Leopoldstadt und ihre Gemeinderät*innen für die Realisierung stark gemacht. Deshalb freue ich mich über dieses großartige Projekt“, so der Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Alexander Nikolai, auf dessen Initiative hin auch ein Fahrradparcours an der verlängerten Leystraße entstehen soll.

Um die neue Freie Mitte zu ermöglichen, gruppiert sich die gesamte Wohn- und Gewerbebebauung um diesen Freiraum und schafft eine Verbindung zwischen Erholungsgebiet und umliegender Stadtstruktur. Bestehende Elemente, wie beispielsweise der Bahndamm und der Wasserturm, werden in die neue Gestaltung eingebettet.

„Das Projekt steht für eine zukunftsweisende Strategie einer Stadtentwicklung, die Ressourcen schont und gleichzeitig einen Mehrwert für die Wiener*innen schafft. In die Detailplanung für die Freifläche sind viele Wünsche aus dem vorangegangenen Beteiligungsprojekt zum Leitbild ‚Freie Mitte - vielseitiger Rand‘ eingeflossen“, sagt SPÖ-Gemeinderätin Astrid Rompolt. Für das Vorhaben werden 5,75 Mio. Euro bereitgestellt. Rompolt weiter: „Mit der neuen Stadtwildnis im Herzen der Stadt gewinnen die Wienerinnen und Wiener großzügige Grün- und Freiflächen. Wie wichtig diese Flächen sind, zeigt sich gerade in der Corona-Pandemie deutlich. Mit diesem Projekt bauen wir nicht nur den Grünraumanteil aus, sondern schaffen Räume, die allen kostenlos zur Verfügung stehen.“



Das Projekt sieht vor, dass rund 180 Bäume und bestehende Vegetation erhalten bleiben sowie rund 320 neue Bäume gepflanzt werden. Darüber hinaus wird es Aufenthalts- und Bewegungsflächen auf den Wiesen und unter den Bäumen geben. Themenspielplätze, Ballspielkäfige, eine Hundezone, Turngeräte, ein Skateplatz, Gemeinschaftsgärten und mehrere Trinkbrunnen runden das vielseitige Bild ab.

„Die Freie Mitte wird sowohl Park als auch Gstettn sein. Die Natur soll hier möglichst unberührt bleiben. Hier entsteht ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen. Der Wasserturm, die ehemaligen Kohlenrutschen, einzelne Gleisabschnitte und eine der ältesten Eisenbahnbrücken Österreichs über die Leystraße bleiben erhalten, um an das ursprüngliche Bahngelände zu erinnern“, sagt SPÖ-Gemeinderätin Safak Akcay. „Bei der Detailplanung zur Freifläche wurden die Ideen, Wünsche und Visionen der Wienerinnen und Wiener im Rahmen des vorangegangenen Beteiligungsprozesses mitberücksichtigt. Besonders die Bedürfnisse von Familien und Jugendlichen sind hier eingeflossen - das ist mir ein großes Anliegen", so Akcay weiter.



Die Umsetzung startet dieses Jahr, 2025 soll die Freie Mitte feierlich eröffnet werden.

