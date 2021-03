Arnoldner/Eppinger ad VBW: Opern-Streaming ist wichtiger Schritt für die Kulturszene in Zeiten der Pandemie!

VP-Initiativen waren erfolgreich – Musicalsparte muss diesem Vorbild folgen

Wien (OTS) - „Sehr erfreut“ zeigen sich Stadträtin Bernadette Arnoldner und Kultursprecher Peter L. Eppinger angesichts der heutigen Ankündigung der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), dass sie die Opernproduktionen der aktuellen Saison des Theaters an der Wien in den nächsten Wochen im TV und Radio übertragen werden. „Wir freuen uns sehr, dass die VBW unserer Forderung unter dem Motto `I have a stream!´ nachgekommen sind. Die Wiener Staatsoper überträgt schon seit längerem erfolgreich ihre Aufführungen. Vielleicht konnten wir mit unserem öffentlichen Aufruf im Februar und nach persönlichen Gesprächen mit der Kulturstadträtin und der Geschäftsführung der VBW dazu beitragen, dass wieder sichtbar gespielt wird. Mit der Übertragung der Aufführungen können die Schauspielerinnen und Schauspieler ihrem Schaffensdrang nachkommen und für ihr Publikum da sein. Das ist ein wichtiger Schritt für die Kulturszene in Zeiten der Pandemie“, so Eppinger und Arnoldner und nun: „Jetzt auch beim beliebten Musical den Vorhang hochziehen!"

Theater, Opern und Konzerthäuser sind coronabedingt gezwungen, ihre Pforten für ihr Publikum geschlossen zu halten. „Der Durst der Menschen nach kultureller Unterhaltung und Ablenkung von der Corona-Tristesse wird immer größer. Die derzeitige Ausnahmesituation verlangt neue Ideen und kreative Lösungen: Das Publikum ist da. Die Künstlerinnen und Künstler sind da. Die einen wollen gesehen werden, die anderen wollen endlich wiedersehen“, so Eppinger weiter, der fordert: „Theater, Oper und Musik direkt von der Bühne ins Netz oder via TV nach nachhause ins Wohnzimmer.“ Der ORF könne diesbezüglich als Partner fungieren. Damit würde man heimisches Programm liefern, den öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen und auch selbst wieder etwas produzieren.

Eppinger und Arnoldner abschließend: „Wie im vergangenen Jahr erhalten die VBW auch in diesem Jahr die volle Subvention der Stadt Wien: Mit der Übertragung kann man den Wiener Steuerzahlern zeigen, dass trotz Corona-Krise die großzügigen Kulturfördermittel ihrem Förderzweck gemäß eingesetzt werden. Solange Förderung ausbezahlt wird, sollte auch gespielt - und auch gesehen werden! Die VBW würden damit einen weiteren Schritt in Richtung eines Wiener Kulturfrühlings setzen!“

