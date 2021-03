Karas zu Verbriefungen: "Medizin für Erholung nach der Pandemie"

EU-Parlament beschließt neue Verbriefungsregeln - Karas Chefverhandler - Neue Investitionsmöglichkeiten und mehr Spielraum für Banken bei Kreditvergabe an Haushalte und KMU

Brüssel (OTS) - "Was einst Gift war, wird zu einer Medizin für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie. Richtig dosiert und angewendet kann das Finanzinstrument der Verbriefungen beim Wiederaufbau helfen, weil neue Investitionsmöglichkeiten entstehen und Banken mehr Spielraum für die Vergabe von frischen Krediten an Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen erhalten. Ich bin froh, dass das Europaparlament in harten Verhandlungen wichtige Verbesserungen durchsetzen konnte, um diese Zielsetzungen optimal erreichen zu können", sagt Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments und dessen Chefverhandler für die Verbriefungsregeln, zur heutigen Plenardebatte und morgigen Plenarabstimmung über die endgültige Fassung der neuen EU-Verbriefungsregeln ("Trilogergebnis").

Wenn Banken offene Kredite oder andere Vermögenswerte in Paketen als handelbare Wertpapiere weiterverkaufen, bezeichnet man das als Verbriefung. Das entlastet die Bankbilanzen und kurbelt so die Kreditvergabe an. "Mit einem umfassenden Maßnahmenbündel wollen wir sicherstellen, dass der europäische Kapitalmarkt einen möglichst raschen wirtschaftlichen Aufschwung aus der Krise noch besser unterstützen kann. Einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen sind ein wichtiger Baustein der Kapitalmarktunion und tragen dazu bei, dass Risiken von jenen getragen werden, die dazu am besten in der Lage sind", sagt Karas.

Kern der Überarbeitung sind neue Regeln für sogenannte "On-Balance-Sheet"-Verbriefungen und faule Kredite, gelockerte Kapitalanforderungen, neue Transparenzvorschriften, der Aufbau eines nachhaltigen Verbriefungslabels als Antwort auf die Klimaherausforderungen und mehr Handhabe gegen potenzielle Steuervermeidung in globalen Steueroasen. "Wir wollen das strenge Regelwerk, das wir vor mehr als drei Jahren eingeführt haben, weiter verbessern, damit Verbriefungen eine noch sinnvollere volkswirtschaftliche Aufgabe übernehmen können. Denn in der amerikanischen Subprime-Krise hatten wir gesehen, wie eine Überdosierung von Verbriefungen zum Brandbeschleuniger werden kann", erläutert Karas.

Hintergrund: In der Subprime-Krise zu Beginn der Finanzkrise 2008 hatten intransparente und ungeregelte Mehrfachverbriefungen das US-Finanzsystem an den Rand des Kollapses getrieben. Wegen dieser Verbriefungsexzesse hatte das Finanzinstrument lange einen schlechten Ruf. Mit dem vor mehr als drei Jahren von der EU beschlossenen Verbot der Wiederverbriefung von Verbriefungen, strengen Transparenzvorschriften und einer EU-Zertifizierung werden die Vorzüge der Verbriefung genutzt und Missbrauch verhindert.

Die neuesten EU-Regeln für Verbriefungen, die das Europaparlament morgen verabschiedet, treten aller Voraussicht nach im April 2021 in Kraft. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Othmar Karas MEP, Tel.: +32-2-28-45627,

othmar.karas @ ep.europa.eu



Wolfgang Tucek, EVP-Pressedienst, Tel.: +32-484-121431,

wolfgang.tucek @ ep.europa.eu