Nepp: Ludwig kommt und schweigt

Verhalten des Bürgermeisters respektlos

Wien (OTS) - Heftige Kritik am beharrlichen Schweigen von SPÖ-Bürgermeister Ludwig in der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates übt der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. „Ich habe den anwesenden Bürgermeister in der Debatte über die Corona-Maßnahmen aufgefordert, die Bürger noch in der Gemeinderatssitzung über die bereits fixierten Lockdown-Pläne zu informieren. Ludwig schwieg jedoch eisern. Stattdessen geht Ludwig den Weg der schwarz-grünen Inszenierung und verhöhnt damit die Wienerinnen und Wiener. Dieses Verhalten des Bürgermeisters ist respektlos gegenüber dem Gemeinderat und muss Konsequenzen haben“, so Nepp.

Nepp fordert Ludwig auf, die kolportierten Geschäfts- und Schulschließungen noch vor der Verkündung wieder rückgängig zu machen. „Die Kinder haben unter dem Dauerlockdown schon genug gelitten. Dem Handel wird mit Geschäftsschließungen das Ostergeschäft gestohlen. Dieser rot-schwarz-grüne Irrweg führt in eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe. Es braucht umgehend weitere kontrollierte Öffnungsschritte“, betont der Wiener FPÖ-Chef.

