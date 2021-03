Stammler zu Landwirschaftskammer-Wahl in Tirol: Freude über Ergebnis und Gratulation dem Team der Grünen Bäuerinnen und Bauern

Der Wahlerfolg in Tirol ist der dritte Wahlerfolg in Folge für die Grünen Bäuerinnen und Bauern

Wien (OTS) - „Meine Glückwünsche gehen heute nach Tirol. Mit Brigitte Amort wird eine starke und laute Stimme für eine gute und nachhaltige Zukunft in die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer einziehen“, freut sich Clemens Stammler, Regionalsprecher der Grünen und Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern (GBB) angesichts des Wahlerfolges bei der Landwirschaftskammer-Wahl in Tirol.

Seit gestern steht das Wahlergebnis in Tirol fest. Mit sechs Prozent werden die Grünen Bäuerinnen und Bauern wieder mit einem Mandat in der Vollversammlung vertreten sein. Nach Oberösterreich und der Steiermark ist Tirol der dritte Wahlerfolg in Folge für die GBB. Dazu Stammler: „Österreichs Bäuerinnen und Bauern bekennen Farbe und es ist klar wohin die Reise geht. Wir wollen eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, Kontrolle in der Landwirtschaftskammer und Vielfalt statt Monokulturen.“

Abschließend bedankt sich Stammler nochmals beim gesamten Team in Tirol: „Ich wünsche Brigitte Amort und ihrem gesamten Team viel Kraft, Geduld und vor allem Ausdauer für die kommenden Aufgaben. Ich möchte mich außerdem nochmals bei allen bedanken, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Ihr seid die Besten.“

