SJ-Stich: „Impfstoff-Monopoly beenden - Impfpatente aufheben!“

Wien (OTS) - „ Das Gerangel um Impfstoffe zwischen einzelnen Staaten ist unerträglich. Der einzige Weg, um alle Menschen in Österreich und auf der Welt schnellstmöglich durchzuimpfen besteht darin, die Impfstoffpatente aufzuheben und alle möglichen Kapazitäten für die Impfstoffproduktion zu nutzen “, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ) bezugnehmend auf einen Bericht der Tageszeitung „Die Presse“, wonach der Pharmakonzern AstraZeneca trotz Lieferrückständen fast 30 Millionen Impfdosen in Italien versteckt hielt.

„ Bei diesem Impfstoff-Monopoly steigen alle Staaten am Ende als Verlierer aus. Die einzigen Profiteure sind die Pharmakonzerne , die mit ihren Vakzinen in, (bzw. im Fall von AstraZeneca nach den gröbsten Wellen) der Pandemie ihre Profite scheffeln. Und das, obwohl sie hunderte Millionen Euro an Steuergeldern für die Erforschung der Impfstoffe bekommen haben“, so Stich weiter.

Die Aufhebung der Impfstoff-Patente hingegen könnte laut Stich den Sieg über Corona entscheidend näherbringen: „Wenn die Patente fallen und mit vereinten Kräften Impfstoffe produziert werden, könnte das globale Impftempo massiv beschleunigt werden. Die längst herbeigesehnte Freiheit würde so wesentlich rascher wieder Wirklichkeit werden. Die Regierungen Europas müssen sich entscheiden, was für sie an erster Stelle steht. Der Sieg über Corona, oder die Profite von Konzernen? Es liegt in ihrer Hand“, so Stich abschließend.

