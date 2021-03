„Silvia kocht“: Vorarlberg-Woche mit Haubenkoch Christian Rescher

Von 29. März bis 1. April in ORF 2

Wien (OTS) - Perlgraupen-Blutwurstgröstl, Lecher Lachsforelle, Pelmeni und Pongauer Krapfen – von Montag, dem 29. März, bis Donnerstag, den 1. April 2021, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um Vorarlberg, wenn Silvia Schneider gemeinsam mit Christian Rescher den Kochlöffel schwingt. Der gebürtige Salzburger startete seine Karriere in Döllerers Hotel „Zum Goldenen Stern“ in Golling. Seine weiteren Stationen waren der „Schlosswirt“ in Anif, das Restaurant „Riedenburg“ in Salzburg und das „Kunstpause“ in Innsbruck, wo Rescher mit erst 23 Jahren mit der ersten Gault-Millau-Haube prämiert wurde. Einige Jahre später – und u. a. mit vier Hauben ausgezeichnet – verzaubert er seine Gäste nun im „Aurelio“ in Lech. Regionale Produkte sind die Basis für Reschers „Natural Art Cuisine“, denn Inspiration holt er sich gern aus der Natur selbst.

Die Rezepte der Vorarlberg-Woche:

Montag, 29. März: Lecher Lachsforelle mit Zitrus und Süßkartoffel; Vorarlberger Riebel mit Apfel und Kardamom

Dienstag, 30. März: Hühnerleber-Terrine; Perlgraupen-Blutwurstgröstl mit Krautsalat

Mittwoch, 31. März: Forellenfilets Matjes Art; Pelmeni mit Sauerrahm und Speck

Donnerstag: 1. April: Pongauer Krapfen Tante Greti; Tapioka und Gurke mit Avocado

Freitag, 2. April: Am Karfreitag pausiert „Silvia kocht“.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestaltetet Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at