Wiener Gemeinderat – Czernohorszky: Am Nordbahnhof entsteht eine neue Stadtwildnis

Gemeinderat beschließt Mittel für 93.000 m² große „Freie Mitte“ in der Leopoldstadt

Wien (OTS) - Am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs, dem größten innerstädtischen Stadtentwicklungsgebiet in Wien, entsteht in den kommenden Jahren ein Park der besonderen Art. Die neue Parkanlage „Freie Mitte“ mit über 93.000m² Fläche wird erstmals auch eine Stadtwildnis enthalten. „Das Areal der Freien Mitte ist schon jetzt Lebensraum für mehrere geschützte Arten, wie zum Beispiel für Wechselkröten und Zauneidechsen, und das soll auch so bleiben. Die Erhaltung der Artenvielfalt in der Freien Mitte ist daher ein besonderer Fokus. Wir wollen auch das innerstädtische Grün so gestalten, dass es für den Klimawandel gut gerüstet ist, denn je mehr Vielfalt in unseren Wiesen, desto besser fürs Klima“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die „Freie Mitte“ ist wesentlicher Bestandteil der Grünraumoffensive der Stadtregierung. „Allein in den nächsten fünf Jahren schaffen wir rund 400.000 m² neues Grün durch neue Parkflächen. Für die Hälfte der neuen Parkanlagen wird schon heuer 2021 der Grundstein mit 23 Projekten, die insgesamt 200.000 m² umfassen, gelegt.

Markante Gstettn rund um Gleisteile und Bahnrelikte

Durch die Verdichtung der Bebauung am Rand des Geländes am ehemaligen Nordbahnhof konnte der Freiraumanteil für die zukünftige Parkfläche verdoppelt werden. Für die „Freie Mitte“ wird besonderes Augenmerk auf die Topografie des Bestands gelegt, so entstehen markante Gstettn rund um bestehende Objekte wie Gleisteile und andere Bahnrelikte. Gleichzeitig werden neue Spiel- und Erlebnisbereiche sowie Sport- & Freizeitflächen, Hundezonen uvm. geschaffen. Das Wegenetz ermöglicht eine Erkundung der Stadtwildnis und verschiedene Ausblicke auf die Vielfalt der Grünanlage. Die Herstellung der Freien Mitte erfolgt in Etappen bis 2025, die Stadtwildnis wird voraussichtlich bereits im Herbst 2021 eröffnet. Die Genehmigung der Mittel in der Höhe von 5,75 Mio. Euro für das Bauvorhaben der Wiener Stadtgärten steht heute im Gemeinderat auf der Tagesordnung.

