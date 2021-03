Vier Spiele in sieben Tagen: Die WM-Qualifikation live im ORF

Auftakt am 25. März um 20.15 Uhr in ORF 1 gegen Schottland, davor Israel – Dänemark ebenfalls live

Wien (OTS) - Zumindest die Fußball-Fans haben in den vorösterlichen Tagen Grund zur Freude – denn ORF 1 zeigt in sieben Tagen gleich vier Spiele zum Auftakt der WM-Qualifikation. Dreimal jene der Fußball-Nationalmannschaft und dazu noch ein weiteres Spiel der Österreich-Gruppe F – Israel gegen Dänemark.

Los geht es am Donnerstag, dem 25. März, da bestreiten Israel und Dänemark um 17.45 Uhr in ORF 1 quasi das Vorspiel. Kommentator ist Michael Bacher, als Co an seiner Seite ist Roman Mählich. Ab 20.15 Uhr geht es dann mit Schottland – Österreich live aus Glasgow weiter. Die Kommentatoren heißen Thomas König und Helge Payer. Im Studio werden beide Spiele von Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und alternierend von Helge Payer bzw. Roman Mählich analysiert. Alle weiteren Highlights zum Spieltag 1 zeigt ORF 1 um 23.20 Uhr.

Weiter geht es am Sonntag, dem 28. März, mit Quali-Runde 2 und dem Spiel Österreich – Färöer. Im Ernst-Happel-Stadion kommentieren Oliver Polzer und Roman Mählich, im Studio analysieren Christian Diendorfer, Herbert Prohaska und Helge Payer. Die Highlights des 2. Spieltages folgen um 23.05 Uhr in ORF 1.

Ihren Abschluss findet die intensive WM-Quali-Woche am Mittwoch, dem 31. März, mit dem Spiel Österreich – Dänemark, das ORF 1 ab 20.15 Uhr live zeigt. Kommentatoren sind diesmal Boris Kastner-Jirka und Helge Payer, im Studio analysieren Kristina Inhof, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Um 23.15 Uhr folgen in ORF 1 die Highlights der WM-Quali-Runde 3.

Zu den WM-Qualifikationsspielen schnüren sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF Fußball im Web und via App ein Gesamt-Package, das von österreichweit verfügbaren Live-Streams der Spiele und Video-on-Demand-Angeboten über Live-Ticker und Vorschauen sowie Analysen bis zu einem ausführlichen Tabellenteil reicht. Auch der ORF TELETEXT informiert auf seinen Fußball-Seiten umfassend über das Abschneiden der österreichischen National-Elf.

