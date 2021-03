Bauernbund bei LK-Wahl in Tirol weiterhin stärkste Kraft

Strasser und Totschnig gratulieren Josef Hechenberger und seinem Team zum Wahlsieg

Wien/Innsbruck (OTS) - Die harte Arbeit von LK-Präsident Josef Hechenberger und seinem Bauernbund-Team in Tirol mit Direktor Peter Raggl an der Spitze hat sich gelohnt. Mehr als 74% stimmten bei der Landwirtschaftskammer-Wahl für den Bauernbund. Damit nimmt er auch dieses Mal klar die Führungsposition ein und schafft 13 von 16 Mandaten in der Vollversammlung.

74,2%: Bauernbund lenkt weiterhin die Geschicke

Der Tiroler Bauernbund wurde erneut mit Abstand die stärkste Kraft in der Landwirtschaftskammer und konnte seine führende Rolle in der Vollversammlung verteidigen. 37.000 Mitglieder waren aufgerufen, ihre bäuerliche Vertretung zu wählen. 74,2% der abgegebenen Stimmen entfielen dabei auf den Tiroler Bauernbund.

"Ich gratuliere Präsident Hechenberger und seinem Team herzlich zur gewonnenen Landwirtschaftskammerwahl. Die Arbeit des Bauernbundes wurde trotz der schwierigen Umstände der vergangenen Monate bestätigt. Für die kommende Periode wünsche ich Hechenberger und seinem Team alles Gute und freue mich auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit auf Landes- und Bundesebene in seiner Funktion als Nationalrat", gratuliert Bauernbund-Präsident Georg Strasser dem amtierenden LK-Präsidenten Hechenberger und Vizepräsidentin Helga Brunschmid sowie dem gesamten Team des Tiroler Bauernbundes.

"Der Tiroler Bauernbund ist seit jeher eine starke Stimme für die bäuerlichen Familien in unserem Land. Hechenberger und sein Team waren und sind stets sehr verlässliche Partner und das merkten die Bäuerinnen und Bauern. Der unermüdliche Einsatz auf allen Ebenen hat sich ausgezahlt, und somit bleibt der Bauernbund auch in Zukunft die klare Nummer eins in Tirol", betont Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig.

"Starke Bauernbünde in den Ländern sind die Basis für eine erfolgreiche Bauernbund-Arbeit im Bund. Gemeinsam mit Hechenberger haben wir stets versucht, die Bäuerinnen und Bauern bestmöglich zu unterstützen und in den vergangenen Monaten viele politische Projekte wie den Waldfonds, das Entlastungs- und Investitionspaket oder den Kindesbonus auf den Weg gebracht", so Totschnig. (Schluss)

