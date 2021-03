Große Zufriedenheit unter Club Tirol-Mitgliedern

Studentin des Management Center Innsbruck machte große Mitgliederumfrage bei CLUB TIROL.

Wien (OTS) - „Für diese für die Weiterentwicklung unseres Clubs sehr wertvolle Umfrage haben wir mit dem Management Center Innsbruck einen tollen Partner gefunden“, sagt Julian Hadschieff, Präsident des in Wien ansässigen Businessclub Club Tirol. Im Jänner, zu Beginn des „13. Lebensjahres“ des Club Tirol, wurde von Hannah Voglstätter, Studentin des Studienganges Nonprofit-, Sozial- und Gesundheitsmanagement am MCI - Die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck, eine groß angelegte Mitgliederbefragung durchgeführt. Jetzt hatte die junge Salzburgerin die Gelegenheit, die wichtigsten Ergebnisse der im Rahmen ihrer Bachelorarbeit erstellten Studie bei einem virtuellen Clubabend zu präsentieren.

„Die Zusammenarbeit mit dem neutralen Partner MCI war hervorragend“, lobte dabei Club Tirol Vizepräsidentin Renate Danler, die Hauptinitiatorin für diese Umfrage. Die so „gewissenhaft und fleißig arbeitende“ Studienautorin Hannah Voglstätter konnte unter Mithilfe von MCI-Rektor Andreas Altmann sowie des Betreuers der Bachelorarbeit, Fachhochschulprofessor Nils Mevenkamp, der unter seinen Studenten eine eigenen Ausschreibung für dieses Projekt durchgeführt hat, gewonnen werden. Beide Herren ließen es sich auch nicht nehmen, bei der nunmehrigen Präsentation ihrer Studentin ebenfalls virtuell anwesend zu sein.

Vielfältiges Programm wird geschätzt

Zentrales Ergebnis der nach allen wissenschaftlichen Regeln ausgewerteten Studie „Mitgliederzufriedenheit im Club Tirol“ ist wohl, dass die Befragten eine sehr hohe Zufriedenheit mit den generellen Aktivitäten des Clubs zeigen. Speziell das vielfältige Programm wird sehr geschätzt, kombiniert mit der Möglichkeit, sein „persönliches Netzwerk in Wien erweitern zu können.“ Lediglich bei den coronabedingt seit einem Jahr vorwiegend virtuell durchgeführten Veranstaltungen gibt es einen kleinen Rückgang - wohl ein Zeichen für die allgemeinen „Ermüdungserscheinungen“ in Sachen Corona und der großen Sehnsucht nach echten Mitgliedertreffen.

Um diese hohe Zufriedenheit mit den Clubaktivitäten auch in Zukunft beibehalten zu können, hat die Studienautorin dem Clubvorstand (dessen Arbeit von den Befragten ebenfalls sehr positiv bewertet wurde) einige „Handlungsfelder“ mit auf den Weg gegeben. Unter anderem sollte geklärt werden, wie man künftig mit dem zuletzt starken Mitglieder-Wachstum umgehen wird. „Dafür können wir einiges aus der Studie mitnehmen“, ist Club-Präsident Julian Hadschieff überzeugt.

Weitere Umfrage-Details können auf der Website des Club Tirols nachgelesen werden: www.clubtirol.net

Über das MCI - Management Center Innsbruck

MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK - DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE® - International ausgerichtete Bachelor- und Masterstudien in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Soziales. Fortbildungsangebote für Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte in Wirtschaft, Nonprofitsektor und öffentlicher Verwaltung.

Über den CLUB TIROL



Rund 40.000 TirolerInnen leben in Wien und Umgebung. Seit mehr als zwölf Jahren bietet ihnen der CLUB TIROL ein politisch unabhängiges Business-Netzwerk. Jährlich veranstaltet der CLUB TIROL für seine mittlerweile mehr als 550 Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen zu Themen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Aktueller Vorstand des CLUB TIROL ist Präsident Julian Hadschieff, Vorstandsvorsitzender PremiQaMed Group und Humanocare-Eigentümer, Vizepräsidentin Unternehmensberaterin Renate Danler, Renate Danler Consulting, Peter Kunz, Kunz Wallentin RAE GmbH, Barbara Kolm, Vizepräsidentin der Österr. Nationalbank, Präsidentin des Hayek-Instituts und Direktorin des Austria Economics Center, Kommunikations-Beraterin Charlotte Sengthaler, Stefan Kirchebner, Chef der Garde, Personalberaterin Martina Scheiber HR-SCOPE, Key Account Manager bei café+co und Organisator der Wirtschaftswanderung Herbert Rieser und Bastian Sieberer, RBI und Vertreter der Young Leaders.

