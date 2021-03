Smolle: Testen, Maske tragen und Impfen – gemeinsam kriegen wir das hin!

ÖVP-Abgeordneter lobt vernünftige Strategie der Bundesregierung

Wien (OTS) - In dem rund einen Jahr der Pandemie hat sich viel getan – zu beobachten auch bei den Masken. Zu Beginn verwendeten wir die Masken als Mund-Nasen-Spuckschutz gegen eine Tröpfcheninfektion des Gegenübers. Mittlerweile ist das Tragen der FFP2-Masken angeraten, um sich selbst und andere vor der Infektion zu schützen. Diese FFP2-Masken sind bestens kompatibel mit den meisten unserer Aktionen im täglichen Leben und ich bin jedem dankbar, der sich an diese Maskenverpflichtung hält. Das sagte der ÖVP-Abgeordnete Dr. Josef Smolle heute, Mittwoch, zu Beginn der Debatte in der Aktuellen Stunde des Nationalrats.

"Es ist nachgewiesen, dass alle Impfstoffe, die derzeit in Europa zugelassen sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere Infektionen und Todesfälle verhindern", zeigte sich Smolle dankbar, dass Israel die anonymisierten Daten seiner Impferfahrungen der Weltöffentlichkeit zur Verfügung stellt. "So kann man die Erfahrungen von Israel mitverfolgen und davon lernen, das ist extrem wichtig." Auch in Österreich sehe man die ersten Effekte der Impfstrategie: die Infektionen in Alten- und Pflegeheimen gehen deutlich zurück und es sei eine Entkoppelung der Infektionen und schweren Verläufe vor allem bei alten Menschen zu beobachten. "Das ist eine vernünftige Strategie", betonte Smolle.

"Gerade jetzt, wo wir mit neuen Mutationen des Virus‘ konfrontiert sind, ist das Impfen wichtig. Diese Mutationen werden zur Herausforderung der nächsten Jahre. Es wird laufend überprüft, welche Impfstoffe wie helfen, um diesen Herausforderungen zu begegnen", so Smolle weiter. Ein wichtiger Faktor dabei sei und bleibe das Testen. "Da liegen wir im internationalen Vergleich sehr gut. Damit lassen sich die Gefahren abfedern."

Smolle: "Wir alle wünschen uns eine Perspektive, wie wir aus dieser Gesundheitskrise herauskommen. Die nächsten zehn Wochen werden noch große Herausforderungen bereithalten. Aber das Impfen bietet uns eine Perspektive und die Regierung stellt dafür die Weichen. Wir alle sind aufgerufen, uns verantwortungsbewusst zu verhalten und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Dann kriegen wir das auch hin", ist Smolle überzeugt. (Schluss)

