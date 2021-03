Sidl: Auch neue Gentechnik muss für KonsumentInnen klar erkennbar bleiben

Kein Aufweichen von bestehenden Regelungen bei Gentechnik

Wien (OTS/SK) - Bei einem gemeinsamen Webinar der Europavertretung der AK und des ÖGB mit SPÖ-EU-Abgeordneten Günther Sidl ging es gestern Nachmittag um die sogenannten neuen Gentechnik. Einer möglichen Aufweichung von bestehenden Regelungen erteil Sidl eine klare Absage. "In der EU müssen alle Formen von Gentechnik streng geprüft werden und für KonsumentInnen klar erkennbar bleiben. Ausnahmen bei der Risikoabschätzung von neuen Gentechnikverfahren, wie sich das die Gentechnik-Lobby wünscht, darf es bei uns nicht geben", so Günther Sidl, Mitglied im Umweltausschuss und Gentechnik-Chefverhandler der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament. ****

"Die Mehrheit der EuropäerInnen lehnt den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelproduktion strikt ab. Die Menschen erwarten sich von der EU zu Recht, ein hohes Maß an Sicherheit bei Lebensmitteln und strenge Kennzeichnungen. Das gilt auch für alle Formen der Gentechnik und diesem Wunsch sollte auch endlich die EU-Kommission nachkommen. Risiken müssen frühzeitig erkannt werden und nicht erst, wenn Lebensmittel bereits im Supermarkt erhältlich sind. Deshalb habe ich heute neuerlich strenge Regeln und klare Kennzeichnungen für jegliche gentechnisch veränderten Produkte gefordert", betont Sidl. (Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Steinwendtner, Pressesprecherin der SPÖ-Europaabgeordneten, Tel. +32 485 26 95 32, katharina.steinwendtner @ europarl.europa.eu