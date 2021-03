FPÖ – Kickl: Kurz soll Verantwortung übernehmen und zurücktreten!

Bundeskanzler spaltet mit „Grünem Pass“ die Gesellschaft

Wien (OTS) - FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl erklärte zu Beginn der heutigen Aktuellen Stunde im Nationalrat, dass er mit Bundeskanzler Kurz über den Begriff der Verantwortung diskutieren wolle. Denn dieser wolle mit dem „Grünen Pass“ den Impfzwang einführen. Geimpfte würden dann Vorzüge gegenüber anderen Menschen genießen.

Kickl verwies in diesem Zusammenhang auf ein ausführliches NBC-Interview vom 21. Februar dieses Jahres mit dem CEO von Pfizer, aus dem klar hervorgehe, dass man sich in Wahrheit immer noch in der Testphase befinde und im Trüben fische. Und dies gelte natürlich für alle anderen Impfstoffe auch. Aber Kurz starte trotzdem eine millionenschwere Impfkampagne. Pfizer wisse auch nicht, ob es nach zwei verabreichten Teilimpfungen einen Schutz vor Übertragung gebe. Trotzdem setze Kurz diesen Schritt zur Spaltung der Gesellschaft und wolle den „Grünen Pass“ einführen.

Kurz hätte die Aufgabe, ehrlich mit der österreichischen Bevölkerung umzugehen, aber stattdessen agiere er wie ein Vertreter der Pharmaindustrie, kritisierte Kickl. Er solle Verantwortung übernehmen, und zwar auch beim Maskenskandal um Hygiene Austria, und nicht vor der Aussage im Unterausschuss flüchten; es gebe hier nämlich einige interessante „Zufälle“ aufklären. Am besten wäre es, wenn Kurz mit seiner gesamten Regierungsmannschaft zurücktrete.

