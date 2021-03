Regner: Mit neuer EU-Kindergarantie gegen Armut und Perspektivlosigkeit

EU-Kommission legt Vorschlag zu neuer Kindergarantie vor

Wien (OTS/SK) - Die EU-Kommission präsentiert heute eine neue europäische Kindergarantie. Für SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner greift Kommissionspräsidentin von der Leyen damit eine "langjährige sozialdemokratische Kernforderung für ein soziales Europa" auf. "Mehr als 18 Millionen Kinder in Europa leben in Armut oder sind armuts- und ausgrenzungsgefährdet. In Österreich ist jedes fünfte Kind arm. Die Coronakrise verschärft diese Situation noch einmal. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Jüngsten am härtesten von Armut und Perspektivlosigkeit betroffen sind. Deshalb ist es wichtig, dass die EU-Kommission ihrem Versprechen nachkommt und aktiv wird“, sagt Regner, Mitglied im Beschäftigungs- und Sozialausschuss im EU-Parlament. ****

"Mit der Kindergarantie soll jedes Kind in Europa Zugang zu kostenloser Gesundheitsversorgung, Bildung und Betreuung, menschenwürdiger Unterkunft und angemessener Ernährung haben. Ich erwarte mir jetzt, dass die Mitgliedstaaten im Kampf gegen Kinderarmut mehr Verantwortung übernehmen und rasch nationale Aktionspläne ausarbeiten. Außerdem müssen die Ziele im Europäischen Semester verankert werden, damit es uns wirklich gelingt, Kinderarmut in Europa zu stoppen", so Evelyn Regner. (Schluss) ls

