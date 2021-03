Studie zeigt: Eisessen ist eine glücklich machende „Herzenssache“. Das sind die ESKIMO Eisneuheiten 2021.

Wien (OTS) - Die Eismarke mit dem Herz verbinden viele mit schönen Momenten des Miteinanders, der unbeschwerten Freude und des Genusses. In einer aktuellen globalen Umfrage der britischen ESKIMO Schwestermarke Wall’s wurden die Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen auf das Glücksempfinden der Menschen untersucht. Im „Manifest für eine glücklichere Welt“ wurden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst[1]. Der Lockdown hat die Einstellung zum Glücklichsein bei den meisten Menschen verändert. Prioritäten wurden neu bewertet. Das Ergebnis: Auch wenn die Zeiten schwierig sind, hat für fast 80% der Menschen Glücklichsein und Wohlbefinden Vorrang vor Status oder finanziellem Erfolg. Es zählen die fröhlichen Momente und was die Menschen gemeinschaftlich verbindet. Also genau das, wofür auch Magnum, Cornetto & Co die idealen Begleiter sind.

Und auf welche Glücksmomente darf man sich heuer freuen? Auf jede Menge – denn die ESKIMO Eisneuheiten 2021 lassen keine Wünsche offen – es wird luxuriös-genussvoll, cool, mystisch - und das Portfolio ist nachhaltiger denn je:

Seit mehr als 30 Jahren ist Magnum eine Erfolgsgeschichte. 2021 ist für die Eis-Ikone ein besonders genussvolles Jahr: mit dem neuen Magnum Double Gold Caramel Billionaire präsentiert das Eis mit dem berühmten Knacken ein neues, im wahrsten Sinn des Wortes, vielschichtiges Geschmackserlebnis. Das erste Magnum mit zwei Eissorten, umhüllt von Karamellsauce und natürlich goldfarbener „Caramel Doré“-Schokolade mit knusprigen Keksstückchen.





Für alle bewussten Eis-am-Stiel-Fans bringt ESKIMO heuer LIKKIES. Mit 100% natürlichen Zutaten, hochwertigen Rezepturen und einem ganz besonders auf Nachhaltigkeit gerichtetem Fokus. Erhältlich sind die neuen ESKIMO LIKKIES in zwei Geschmacksrichtungen: Strawberry Cheesecake und als schokoladiges Pendant Chocolate Caramel.





Mit hochwertigen Rezepturen und einem ganz besonders auf Nachhaltigkeit gerichtetem Fokus. Erhältlich sind die neuen ESKIMO LIKKIES in zwei Geschmacksrichtungen: und als schokoladiges Pendant Für die Kids wird es heuer richtig cool, denn im Rahmen einer exklusiven Kooperation mit Disney gibt es ab sofort Spiderman - als Einzelpackung in toller 3D-Optik oder als cremiges Eis in der Vorratspackung mit aufgestempeltem Spinnennetz, Olaf, den lustigen Schneemann aus „Frozen“ in Eisform und ein Star Wars LightsaberTM Ice – erfrischendes Wassereis in zwei Geschmacks-richtungen und jeweils in der Form eines aufregenden Lichtschwerts . Und der Eis-Spaß geht weiter - mit Twister Peek-A-Blue. Fruchtig und so bunt wie nie verdrehen sich hier drei Spiralen in eine ganz unglaubliche Eisform. Dieses Sortiment wird nicht nur die Jüngsten glücklich machen.





Alle Unilever-Eisfabriken produzieren mit 100% Ökostrom

Der Kakao für die Magnum-Schokolade sowie Vanillearoma und -extrakt stammen ausschließlich aus (RFA) Rainforest-Alliance-zertifiziertem Anbau

für die Magnum-Schokolade sowie stammen ausschließlich aus Alle von Magnum verwendeten Eisstiele sind PEFC- zertifiziert und somit aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Die Verpackungen der ESKIMO Kids-Produkte tragen das „Verantwortungsbewusst gemacht für Kinder“-Logo. Eine Portion der ESKIMO Kids-Produkte enthält nicht mehr als 110 kcal, 3 g gesättigte Fettsäuren und nicht mehr als 12 g Gesamtzucker

Becher und Deckel von Cremissimo Verpackungen sind zu 100% recyclebar

Mit Cremissimo Schokoheld wird aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgegangen

Immer 100% natürliche Zutaten , ohne künstliche Farbstoffe und Aromen

, ohne künstliche Farbstoffe und Aromen RFA-zertifizierter Kakao aus nachhaltigem Anbau

aus nachhaltigem Anbau Die Karton-Verpackung wird aus 100% recyceltem Papier hergestellt

[1] https://www.unilever.com/Images/walls-manifesto_tcm244-558473_en.pdf (Englisch) - enthält Forschungsergebnisse, die in 12 verschiedenen Ländern zur Zeit des 1. Lockdowns auf der ganzen Welt gesammelt wurden. Insgesamt 12.500 Menschen wurden befragt.

