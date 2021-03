PULS 24-Pro und Contra: "Volle Intensivstationen – Unterschätzen wir die Gefahr?"

Heute zu Gast: u.a. Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Verlegerin Gudula Walterskirchen, Mathematiker Norbert Mauser und Mediziner Wolfgang Mückstein

Wien (OTS) - Intensivmediziner schlagen Alarm. Steigt die Zahl der Corona-Patienten weiter an, ist eine Triage in den Krankenhäusern unvermeidbar. Welche Maßnahmen können die Ausbreitung der Mutationen stoppen? Bei "Pro und Contra" auf PULS 24 diskutieren darüber u.a. Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Verlegerin Gudula Walterskirchen, Mathematiker Norbert Mauser und Mediziner Wolfgang Mückstein.

In Österreich zeigt sich bei der Pandemie ein Ost-West-Gefälle. Während in Vorarlberg die Gastronomie bereits wieder geöffnet ist, drohen in Wien bereits nächste Woche Abriegelungen. Trotz steigender 7-Tage-Inzidenzen von aktuell mehr als 300 in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wehrten sich die Verantwortlichen gegen strengere Restriktionen.

Welche Maßnahmen müssen rasch gesetzt werden, um die dritte Welle vor der Durchimpfung einzudämmen? Kamen die Öffnungsschritte nach dem Auftreten der Mutationen zu früh? Ist ein erneutes Distance Learning der Ausweg aus den Schul-Clustern? Kann Widerstand gegen einen erneuten Teillockdown angesichts von Hunderten drohenden Corona-Toten politisch zu verantworten sein? Und sind regionale Regeln in der Bevölkerung überhaupt durchsetzbar?

Pro und Contra, Mittwoch, 24. März 2021, um 21:30 Uhr auf PULS 24 und um 22:50 Uhr auf PULS 4

Gäste u. a.:

Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz Wien, NEOS

Gudula Walterskirchen, Historikerin, Autorin, Zeitungsherausgeberin

Norbert Mauser, Mathematiker Universität Wien, Direktor Wolfgang Pauli Institut

Wolfgang Mückstein, Allgemeinmediziner, Mandatar Grüne Ärztinnen und Ärzte, Ärztekammer Wien

Moderation: Gundula Geiginger

Rückfragen & Kontakt:

sophie.degenfeld @ prosiebensat1puls4.com