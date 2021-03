Mindray bringt eine neue Deckenversorgungseinheit auf den Markt, die eine optimierte Umgebung auf der Intensivstation schafft

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Bereitstellung medizinischer Geräte, hat eine neue Serie von Deckenversorgungseinheiten auf den Markt gebracht, die die Normen ISO 11197-2019 übertreffen. Der HyPort R80 ist die neueste Generation von bettseitigen Gerätemanagementsystemen mit innovativen Designs bei Beleuchtungssystem, Workflow-Management und Infektionskontrolle. Es hilft dem Pflegepersonal, eine sicherere und bessere medizinische Versorgung zu gewährleisten, indem es eine optimierte, komfortablere und effizientere Umgebung auf der Intensivstation ermöglicht. Der HyPort R80 ist in einer Vielzahl von Benutzeroptionen Konfigurationen erhältlich und ist jetzt in mehreren europäischen Ländern verfügbar.

Der HyPort R80 wurde sowohl mit Blick auf das Pflegepersonal als auch auf die Patienten entwickelt und schafft eine effektivere Umgebung auf der Intensivstation und erhöht damit das Niveau der medizinischen Versorgung. Die Strom- und Gasauslässe liegen sicher über 200 mm auseinander. Eine schraubenlos konstruierte hexaedrische Säule sorgt dafür, dass es keine Einschnitte gibt, und eine antibakterielle Beschichtung ermöglicht eine bessere Infektionskontrolle und Patientensicherheit. Die kontinuierliche Echtzeit-Überwachung der Sauerstoffkonzentration mit einem Alarmsystem ermöglicht es dem Pflegepersonal, jederzeit informiert zu sein.

Der HyPort R80 ist mit integrierten Beleuchtungslösungen ausgestattet, die ein schattenfreies, blendreduziertes und beleuchtungsstarkes Fokuslicht sowie ein zirkadianes 24-Stunden-Licht bieten, das die Sonnenspektren simuliert, um reichlich natürliches Licht in geschlossenen Räumen der Intensivstation zu bieten, was das Risiko von Patientendepressionen senkt und die Genesung fördert. Die Untersuchungsleuchte bietet eine hohe Beleuchtungsstärke in fünf einstellbaren Stufen bei gleichzeitiger Verringerung von unzulässiger Blendung und Schatten, was die Beobachtung und Bedienung durch das Pflegepersonal bei Nacht erleichtert.

Angesichts der Komplexität moderner medizinischer Einrichtungen ist es eine technische Herausforderung, die verschiedenen Geräte so zu organisieren, dass sie sowohl für den Patienten als auch für das Pflegepersonal sicher sind. Der HyPort R80 ist mit einer klappbaren Ablage ausgestattet, die sowohl tragbare als auch integrierte Beatmungsgeräte aufnehmen kann, einem leicht zugänglichen Beutelventilmaske, das eine schnellere Reaktion ermöglicht, wenn ein Beatmungsballon benötigt wird, und einem vereinfachten Layout für die Pumpentrennung, das es leicht macht, Ernährungspumpen von Infusionspumpen zu unterscheiden. Optionale Aufsätze mit verschiedenen Verlängerungsarmen und Infusionseinstellungen unterstützen mehrere Transfusionsanforderungen. Darüber hinaus lassen sich Zuleitungen und Kabel mit dem multifunktionalen Managementsystem aus einer Vielzahl von intelligent platzierten Haken und Klemmen besser organisieren.

Der HyPort R80 ist speziell für den Einsatz auf allgemeinen und speziellen Intensivstationen konzipiert. Als Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmer ist der HyPort R80 an jedes medizinische Zentrum anpassbar und kann zur Unterstützung bei der Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt werden.

Zur europäischen Verfügbarkeit des HyPort R80 sagte Eric Cheng, Mindray Sales and Marketing Manager of Surgical Units: "Intensivstationen spielen eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Krankheiten und der Genesung von Patienten. Um die Erfahrungen der Mitarbeiter auf der Intensivstation zu verbessern und ihnen zu helfen, ihren Patienten eine bessere medizinische Versorgung zu bieten, haben wir unsere neue medizinische Versorgungseinheit HyPort R80 entwickelt, die dazu beitragen wird, eine sicherere, gesündere und effizientere Intensivstation zu schaffen."

