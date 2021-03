Sinopec unterzeichnet langfristigen Vertrag über 2 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr mit Qatar Petroleum

Peking (ots/PRNewswire) - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") unterzeichnete am 22. März per Online-Videokonferenz einen langfristigen Kauf- und Verkaufsvertrag mit Qatar Petroleum über den Kauf von 2 Millionen Tonnen Flüssigerdgas ("LNG") pro Jahr für eine Laufzeit von 10 Jahren.

Zhang Yuzhuo, Vorsitzender von Sinopec, merkte an, dass der langfristige LNG-Vertrag mit Qatar Petroleum ein Novum in der Geschichte des Unternehmens und von großer Bedeutung sei:

"Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Qatar Petroleum. "Sinopec hat sich immer für die Entwicklung von grüner und sauberer Energie eingesetzt. Der langfristige LNG-Liefervertrag erfüllt die Nachfrage auf dem chinesischen Markt. Er bezeugt darüber hinaus das Engagement von Sinopec für eine kohlenstoffarme, grüne, sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung", bemerkte Zhang. "Wir glauben fest daran, dass es die Verantwortung der gesamten Branche und eines jeden Unternehmens ist, die CO2-Emissionen zu reduzieren und CO2-neutral zu werden. Das ist für die Transformation und die zukünftige Entwicklung der Branche unerlässlich."

Saad Sherida Al-Kaabi, Staatsminister für Energieangelegenheiten des Staates Katar, der Präsident und CEO von Qatar Petroleum, kommentierte, dass die Unterzeichnung des ersten langfristigen LNG-Vertrags mit Sinopec die soliden bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter gefestigt habe und drückte seine Hoffnung aus, dass dies der Beginn einer langfristigen, fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Qatar Petroleum und Sinopec sei.

Die Zusammenarbeit zwischen China und Katar im Energiesektor begann 2009. Mit der neuen Kooperationsvereinbarung kann Katar die wachsende Nachfrage auf dem chinesischen Markt noch besser befriedigen. Sie unterstreicht die führende Position von Qatar Petroleum in der Branche.

China ist ein wichtiger und strategischer Energiepartner für den Staat Katar in der gesamten Energiewertschöpfungskette. Katar hat seit 2009 62 Millionen Tonnen LNG nach China geliefert. Die Regierung führt aktuell eine Reihe von Umweltschutzmaßnahmen ein, so dass der chinesische LNG-Markt auch in Zukunft ein stetiges Wachstum verzeichnen wird, und gute Zukunftsperspektiven für die Kooperation der beiden Parteien bietet.

Qatar Petroleum ist die im Jahr 1974 gegründete nationale Ölgesellschaft von Katar. Sie ist für die Entwicklung der Öl- und Gasindustrie im Staat Katar verantwortlich und zu ihren Hauptgeschäftsfeldern gehören die Öl- und Gasexploration und -erschließung.

Informationen zu Sinopec

Die Sinopec Corp. ist einer der größten integrierten Energie- und Gaskonzerne in China. Zu den Hauptgeschäftsfeldern gehören: Exploration und Produktion, Pipelinetransport und Verkauf von Petroleum und Erdgas, Vertrieb, Lagerung und Transport von Petroleumprodukten, Produkte der Petrochemie, Kohlechemieprodukte, synthetische Fasern, Dünger und sonstige Chemieprodukte, Import und Export sowie Tätigkeit als Import- und Exportagentur für Öl, Erdgas, Petroleumprodukte, Produkte der Petrochemie und Chemie und anderer Handelsgüter und Technik, sowie Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technik und Information.

Das Unternehmensziel von Sinopec lautet "Fueling Beautiful Life" und setzt Mensch, Verantwortung, Integrität, Präzision, Innovation und Win-Win als Kernwerte des Unternehmens. Es werden Strategien der Wertorientierung, der Entwicklung durch Innovation, integrierter Ressourcenzuweisung, offener Zusammenarbeit und eines Wachstums mit Umweltschutz und geringen Emissionen verfolgt. Die Vision lautet, zu einem weltweit führenden Unternehmen der Bereiche Energie und Chemie heranzuwachsen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sinopec.com/

