Bundespräsident Alexander Van der Bellen ganz privat und erstmals zu Gast in einer Podcast-Talkshow - der „Die Ali Mahlodji Show“

Am 24. März um 17.30 Uhr findet die Premiere des Interviews mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der „Die Ali Mahlodji Show“ statt. Als Video auf Youtube und als Podcast.

Wien (OTS) - Ali Mahlodjis Traum ist es Lebensgeschichten einzufangen und diese mit der Welt zu teilen. Begonnen hat er mit der Umsetzung bereits 2012 mit der Gründung der Berufsorientierungsplattform whatchado.com, mit der er bis heute Millionen Jugendlichen bei der Jobwahl geholfen hat.

Nachdem bei whatchado der Fokus auf kurze Joborientierungsvideos lag, wollte Ali Mahlodji immer ein Format etablieren, bei dem das echte Gespräch mit all seiner Tiefe im Fokus steht.

Hintergrundinformationen zur „Die Ali Mahlodji Show“

Vor einem Jahr, im April 2020, startete er aufgrund der Corona-Krise als Gegenbewegung zur negativen Nachrichtenlage „Die Ali Mahlodji Show“ mit dem bewussten Zugang, echte Dialoge und Gespräche einzufangen, die Hoffnung schenken und Menschen die Potentiale des Machbaren aufzeigen.

Nach einem Jahr „Die Ali Mahlodji Show“ und 45 wunderbaren Gästen - wie z.B. der Unternehmerin Madeleine Darya Alizadeh aka dariadaria, der Autorin Melisa Erkurt, dem Journalist Armin Wolf, dem Ex-Politiker und Unternehmer Christian Kern, der Aktivistin Nunu Kaller, dem Gesundheitsminister Rudi Anschober oder auch österreichischen Sport-Superstars wie Anna Veith oder Anna Gasser - ist seinem Team und ihm etwas gelungen, von dem er seit Beginn der Show geträumt hat: Ein Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Gespräch

Ein Gespräch über die Notwendigkeit von Humor, die Kraft der Jugend, das Potential der Bildung und wie man in Zeiten wie diesen die Freude und Gelassenheit wieder entdeckt.



Das Gespräch fand im März 2021 statt, also zu einem Zeitpunkt als klar war, dass Österreich vielleicht auf eine dritte Welle zusteuert und genau deshalb sprach Ali Mahlodji mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen über Themen, die abseits der negativen Berichterstattungen einen Einblick in das Leben eines Menschen geben, der trotz großer Verantwortung eines geblieben ist: Ein Mensch mit Weitblick und dem richtigen Gespür dafür, was unsere Gesellschaft heute braucht um wieder gemeinsam nach vorne zu blicken.

Über die Show:

„Die Ali Mahlodji Show“ wurde 2021 bei den Ö3 Podcast Awards zum erfolgreichsten Business Podcast Österreichs gewählt.

Links zu „Die Ali Mahlodji Show“ mit Alexander Van der Bellen:

(Premiere am 24.3.2021 um 17:30 Uhr )

· Als Video auf Youtube: https://youtu.be/Zlm5kUsj6qc

· Als Podcast auf allen gängigen Podcastplattformen: http://www.diealimahlodjishow.com

Über Ali Mahlodji:

Ali Mahlodji kam als Flüchtling nach Österreich und startete seine Karriere als stotternder Schulabbrecher mit über 40 Jobs. Er ist Unternehmer, Gründer von whatchado.com, von FutureRocka und FutureOne.io und Mentor für StartUps.

Er arbeitet als internationaler Keynote-Speaker und Trendexperte für Arbeit und Bildung und ist zweifacher Preisträger des Xing New York Award und wurde 2020 als Nachhaltiger Gestalter Österreichs ausgezeichnet. Die Europäische Union ernannte ihn zum EU Jugendbotschafter.



Mehr zu Ali Mahlodji auf: www.ali.do

Premiere Interview Alexander Van der Bellen bei der "Die Ali Mahlodji Show"

Alexander Van der Bellen in der "Die Ali Mahlodji Show"

Datum: 24.03.2021, 17:30 - 18:00 Uhr

Ort: online

österreichweit, Österreich

Url: https://www.youtube.com/watch?v=Zlm5kUsj6qc&ab_channel=AliMahlodji

