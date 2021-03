Dr. Cheng-Chi Chao wird Vizepräsident und Leiter für Immuntherapie und Entzündung bei ChemPartner

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai ChemPartner gab heute die Ernennung von Dr. Cheng-Chi Chao zum Vizepräsidenten und Leiter für Immuntherapie und Entzündung bekannt.

Dr. Chao verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung und auf dem Gebiet der Immunonkologie und Immunkrankheiten in der Biopharma-Branche und an akademischen Einrichtungen. Bevor er sich ChemPartner anschloss, war Dr. Chao als CTO/Leiter für Forschung und Entwicklung bei GenoImmune (einem BGI-Unternehmen) in China tätig und nahm eine leitende Position bei Complete Genomics (einem BGI-Unternehmen) in den USA ein. Er leitete den Bereich Forschung und Entwicklung für Immuntherapie auf Neoantigen-Basis und war für die Einrichtung von innovativen Plattformen für Zelltherapie und Krebs-Impfstoffen verantwortlich. Davor war er in verschiedenen Positionen bei globalen Pharmaunternehmen tätig, unter anderem den Merck Research Laboratories, am Schering-Plough/DNAX Research Institute und bei Novartis.

"Dr. Chaos Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Entwicklung von zahlreichen Zelltherapie- und Biologikaprogrammen von der Forschung bis in die Klinik oder bis zur Vermarktung stellt für ChemPartner eine große Bereicherung dar", meinte Dr. Ming Liu, Senior Vice President und Leiter der Abteilung Biologie und Pharmakologie bei ChemPartner. "Wir haben Hunderte unserer globalen Pharma- und Biotech-Kunden bei der Arzneimittelforschung für Krebs-Immuntherapie und Autoimmunerkrankungen unterstützt und wir freuen uns, dass Dr. Chao zu unserer Mission beiträgt."

Das Immunologie-Team von ChemPartner spezialisiert sich auf In-vitro-Studien von erworbenen und angeborenen Immunantworten unter Verwendung von verschiedenen Arten von Immunzellen. Das Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Auswertung der Aktivierung/Proliferation/Differenzierung von Immunzellen, der Zytokinfreisetzung, bei Signalmolekülen, der Rezeptorbindung und bei Zell-Zell-Wechselwirkungen. Die Abteilung für Immunologie und Entzündung von ChemPartner bietet ein umfassendes Portfolio an phänotypischen und funktionalen In-vitro-Modellen und In-vivo-Pharmakodynamik- und Pharmakologiemodellen menschlicher Krankheiten, einschließlich Atemwegentzündungen, rheumatoider Arthritis, multipler Sklerose, Entzündungserkrankungen der Haut, entzündlicher Darmerkrankungen und systemischer Entzündungen.

"Ich freue mich, bei ChemPartner einzusteigen. Durch meine Erfahrung in der Immunologie in Kombination mit der Expertise des Teams können wir den globalen Kunden von ChemPartner die Kompetenzen bereitstellen, die sie sich wünschen und brauchen", meinte Dr. Chao. "Ich bin vom einzigartigen Angebot bei ChemPartner sowie von den Wachstumsmöglichkeiten der Abteilung begeistert und ich blicke unserer gemeinsamen Zukunft enthusiastisch entgegen."

Informationen zu ChemPartner

Shanghai ChemPartner, zu dem ChemPartner, ChemPartner Biologics und China Gateway Pharmaceutical Development gehören, bietet eine breite Palette von Kompetenzen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung an, darunter in den Bereichen Biologika-Forschung, Chemie und medizinische Chemie, Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie sowie CMC für kleine und große Moleküle. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigen weltweiten Kundenstamm und verfügt über Labore, Geschäftsstellen und Vertreter in den USA, Europa, China und Japan.

