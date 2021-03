Mahrer: Impfstart für unsere Polizistinnen und Polizisten!

VP-Sicherheitssprecher: Innenminister Nehammer gewährleistet Sicherheit unserer Polizei

Wien (OTS) - „Unsere Polizistinnen und Polizisten sind seit Beginn der Corona-Krise besonders gefordert. Umso mehr freut es mich, dass Innenminister Nehammer eine Einigung mit dem Gesundheitsminister erzielen und den Impfstart für unsere Polizistinnen und Polizisten bereits auf Anfang April vorziehen konnte“, begrüßt VP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer die Einigung auf die vorgezogenen Impfungen der Polizei.

„Gerade in den vergangenen Wochen hat sich die Polizei vermehrt bei nahezu wöchentlichen Corona-Leugner-Demos in schwierigen und teils gefährlichen Einsätzen einem Infektionsrisiko aussetzen müssen“, so Mahrer. Umso wichtiger sei es jetzt, der Polizei einmal mehr den Rücken zu stärken: „Der vorgezogene Impfstart ist der richtige Schritt zu mehr Eigensicherheit unserer Polizistinnen und Polizisten. Innenminister Nehammer gewährleistet diese Sicherheit. Ich bedanke mich bei allen Polizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz im Dienste der Republik“, schließt Mahrer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at