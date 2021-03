Direkt ans Ohr: Linde Verlag Podcast „Am Punkt.“

Neue juristische Podcast-Reihe in Österreich

Mittels Podcasts können wir nahezu umgehend auf aktuelle Geschehnisse mit Rechtsbezug reagieren und diese Themen rasch, fundiert und punktgenau für Interessierte aufbereiten. Damit stärken wir neben dem Print- weiter den Digitalbereich und liefern hochwertige Inhalte auch in Form von Podcasts. In dieser Form in Österreich unvergleichbar.“ Dr. Patrick Stummer, Leiter Programm des Linde Verlages und Initiator der neuen Podcast-Reihe

Wien (OTS) - Hausdurchsuchung, Home-Office, Plagiate oder Crowdinvesting – die neue Podcast-Reihe des Linde Verlags beleuchtet aktuelle Rechtsthemen und bietet hochwertige juristische Informationen zum Nachhören. Wie der Titel der neuen Podcast-Reihe „Am Punkt.“ verspricht, nehmen Expertinnen und Experten in kompakten Podcast-Interviews zu gegenwärtigen Rechtsthemen Stellung. Komplexe Inhalte werden in 10- bis 20minütigen Podcasts modern, informativ, verständlich und abwechslungsreich aufbereitet. Geführt werden die Interviews, die auf dem Informationsportal www.lindemedia.at eingebettet sind, von Programm und Redaktion des Linde Verlages.

Von Impfzwang bis zur Causa „Masken“

Den Anfang bei „Am Punkt.“ machten Dr. Leopold Opferkuch, PHH Rechtsanwälte, mit dem Thema Impfpflicht und Impfzwang, Dr. Christian Zwick, BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte, zur Sanierungsverschmelzung und dem aktuellen Judikat des OGH (6 Ob 203/20a) sowie Dr. Raphael Toman, LL.M. (NYU), BRANDL TALOS Rechtsanwälte, mit der rechtlichen Betrachtung der Causa GameStop nach österreichischem Recht.

In weiteren bislang veröffentlichten Beiträgen behandelt Arbeitsrechtsexpertin Dr. Katharina Körber-Risak, KÖRBER-RISAK Rechtsanwalts GmbH, das neue Home-Office-Gesetz aus arbeitsrechtlicher Sicht, MMag. Dr. Stefan Huber, LL.M., Cerha Hempel Rechtsanwälte, beleuchtet das Thema Plagiate und die Aberkennung akademischer Titel insbesondere vor dem Hintergrund der UG-Novelle 2021, Mag. Thomas Moth, Geschäftsführer der Fachgruppe Finanzdienstleister der WKO, erklärt das Thema Crowdinvesting bei Immobilien und Wolfgang Schwetz, MSc., BA, Schwetz Strategics Smart immo, die aktuelle OGH-Entscheidung der Parteistellung des Revisionsverbandes im Firmenbuchverfahren (OGH 6 Ob 233/20p).

Zwei brandaktuelle Diskussionen greifen die neuesten Podcasts auf, die diese Woche erscheinen. Dr. Heidemarie Paulitsch, PAULITSCH LAW, beschäftigt sich mit dem Thema „Hausdurchsuchung: Polizei und Staatsanwaltschaft ante portas“ und Dr. Pilar Koukol, ebenfalls PAULITSCH LAW, mit der Frage „Masken „not made in Austria“?.“

Alle Podcasts zum An- und Nachhören gibt es auf https://lindemedia.at/thema/podcast sowie allen gängigen Podcast-Kanälen.

