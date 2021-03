4G und 5G in technologischer Harmonie und Koexistenz

Die beiden Mobilfunkgenerationen sind untrennbar, denn einem Ausbau von 5G muss erst eine Erweiterung der 4G-Abdeckung vorangehen.

Jede Investition in 4G ist auch eine Investition in 5G. Entscheidend ist, wie wir 4G und 5G insgesamt miteinander koordinieren, damit Nutzer und Anbieter von der Bereitstellung profitieren können. Mohamed Madkour, Vice President für globales Marketing und Wireless-Network-Solutions bei Huawei

Wien (OTS) - Das Tempo der 5G-Bereitstellung hat sich im Jahr 2020 beschleunigt und das Ökosystem reift schnell. 140 kommerzielle 5G-Netze werden in 59 Ländern bereitgestellt. Weltweit wurden mehr als 800.000 5G-Standorte eingeführt und der Preis für kompatible Mobiltelefone ist auf nur noch 350 US-Dollar gesunken. Das geht aus aktuellen Untersuchungen der GSMA Intelligence hervor. Doch selbst durch den raschen Ausbau des neuen Mobilfunknetzwerks werden in vier bis fünf Jahren erst die Hälfte aller Mobilfunkverbindungen über 5G laufen, prognostiziert die GSMA. Im Umkehrschluss bedeutet das für LTE-Netze, dass sie in vielen Ländern noch mindestens ein weiteres Jahrzehnt lang weiterhin einen Großteil des Datenverkehrs unterstützen werden. Für Länder, die 5G noch nicht eingeführt haben, wird die LTE-Abdeckung noch wichtiger, da sie die Grundlage für die mobile Breitbandverbindung bildet.

Mohamed Madkour, Vice President für globales Marketing und Wireless-Network-Solutions bei Huawei, meint am Wireless Foundation Summit, dass sich die Branche an sich zwar schon klar in der 5G-Ära befindet, 4G-Verbindungen allerdings immer noch erweitert werden müssen: „ Jede Investition in 4G ist auch eine Investition in 5G. Entscheidend ist, wie wir 4G und 5G insgesamt miteinander koordinieren, damit Nutzer und Anbieter von der Bereitstellung profitieren können. “

