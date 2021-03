Ostern in ORF III: Mit Konzerthighlights in „Wir spielen für Österreich“, Dokupremieren, Live-Gottesdiensten

Außerdem u. a.: Ostertraditionen, Filmklassiker, Astrid-Lindgren-Tag

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet seinen umfangreichen Oster-Programmschwerpunkt bereits am 25. März 2021 mit zahlreichen Sendungen u. a. über Ostertraditionen, Heimat und Religion oder hochkarätigen Konzerten. Zu den Höhepunkten zählen neue Dokumentationen wie „Pilgerwege mit Viktor Gernot und Fifi Pissecker“ (25. März, 20.15 Uhr), „Wien und die Schwarze Madonna“ (30. März, 20.15 Uhr) und „Akte Wiederaufbau – Das Drama um St. Stephan“ (5. April, 20.15 Uhr) oder Konzerte der Reihe „Wir spielen für Österreich“ wie „Die Matthäuspassion aus Erl“ (3. April, 9.10 Uhr) oder live „Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker“ (4. April, 20.15 Uhr).

Die Programmleisten „Expeditionen“, „Unser Österreich“ und „ORF III Spezial zu Ostern“ befassen sich tagsüber mit den vielfältigen Ostertraditionen des Landes. Auch österliche Filmklassiker wie „Die zehn Gebote“ (31. März, 20.15 Uhr) und „Die Passion Christi“ (1. April, 22.00 Uhr) stehen ebenso auf dem Programm wie Unterhaltung für die ganze Familie in Form eines ganzen Astrid-Lindgren-Filmtages (27. März, ab 9.30 Uhr) u. a. mit allen Folgen der schwedisch-deutschen Serie „Michel aus Lönneberga“. Dem religiösen Anlass des Osterfestes trägt ORF III mit der Übertragungen feierlicher Gottesdienste Rechnung: So mit der katholischen Messe aus dem Salzburger Dom am Palmsonntag (28. März, 9.30 Uhr), dem Triduum Sacrum aus dem St. Pöltner Dom (Gründonnerstag bis Karsamstag) oder dem evangelischen Gottesdienst aus der Kirchengemeinde Gosau am Ostermontag (5. April, 10.00 Uhr).

Die Programmpunkte im chronologischen Überblick:

Zum Auftakt des Osterprogramms am Donnerstag, dem 25. März, erkundet eine „Land der Berge“-Neuproduktion „Pilgerwege mit Viktor Gernot und Fifi Pissecker“ (20.15 Uhr). Auf unterschiedlichen Routen und Herangehensweisen wandern die beiden Kabarettisten von Wien bis zum Wallfahrtsort Mariazell. Im Spätabend erklärt ein „ORF III Spezial“ mit „Josef Hader im Heiligen Land“ (23.45 Uhr) „Wie die Bibel heilig wurde“.

Am Samstag, dem 27. März, taucht ORF III einen ganzen Tag lang in die bunt-freche Kinderwelt von Astrid Lindgren ein. Neben der Romanverfilmung „Die Brüder Löwenherz“ (9.30 Uhr) stehen alle 13 Folgen der schwedisch-deutschen Kultserie „Michel aus Lönneberga“ (ab 11.15 Uhr) nach Lindgrens Buchreihe (im Schwedischen: „Emil i Lönneberga“) auf dem Programm.

Am Palmsonntag, dem 28. März, überträgt „ORF III LIVE“ den „Katholischen Gottesdienst aus dem Salzburger Dom“ (9.30 Uhr). Im Hauptabend begibt sich die Reihe „Wir spielen für Österreich“ in „Die Welt des Musicals!“ (20.15 Uhr). Solistinnen und Solisten der Bühne Baden präsentieren Hits aus Welterfolgen wie „My fair Lady“, „Les Misérables“ und „Hallo, Dolly“. Anschließend steht in „ORF III Spezial“ Norman Jewisons Verfilmung von Andrew Lloyd Webbers „Jesus Christ Superstar“ (21.40 Uhr) auf dem Programm

Dem Thema Fasten widmet sich der „ORF III Themenmontag“ am 29. März, beginnend mit der neuen Doku „Was taugt Fleischersatz? – Die Wahrheit hinter dem Veggie-Boom“ (20.15 Uhr) von Paul Peraus. Eine weitere Dokumentation befasst sich mit der Frage „Abnehmen und schlank bleiben – kann das gehen?“ (21.05 Uhr), gefolgt von den Filmen „Iss dich fit – Die Gesundheitsformel“ (21.55 Uhr) und „Fasten – Die Kraft der Selbstheilung“ (22.45 Uhr).

Der „ORF III Kulturdienstag“ am 30. März folgt zum Auftakt in einer „Erbe Österreich“-Neuproduktion biblischen Spuren in Österreich:

„Wien und die Schwarze Madonna – Jesus, die Frauen und die Liebe“ (20.15 Uhr). Anschließend thematisiert „Erbe Österreich“ spannende „Geheimnisse der Kirche“ wie „War Jesus verheiratet?“ (21.05 Uhr) und das „Rätsel um Maria“ (21.55 Uhr). Eine abschließende Doku beleuchtet „Das dritte Geheimnis von Fátima“ (22.45 Uhr).

Den österlichen Filmklassiker schlechthin zeigt ORF III am Mittwoch, dem 31. März, mit Cecil B. DeMilles 1956 erschienenem Monumentalopus „Die zehn Gebote“ (20.15 Uhr) mit Charlton Heston als Moses. „Das Bibelrätsel“ befasst sich danach dokumentarisch mit dem „Mythos Moses“ (23.45 Uhr).

Am Gründonnerstag, dem 1. April, steht ein dreiteiliger Themenabend ganz im Zeichen Jesu: Auf die Dokus „Das Bibelrätsel: Der Mann aus Nazareth“ (20.15 Uhr) und „Jesu letzte Tage“ (21.05 Uhr) folgt Mel Gibsons epische Verfilmung von Jesus Leidensgeschichte „Die Passion Christi“ (22.00 Uhr) aus dem Jahr 2004.

Am Karfreitag, dem 2. April, präsentiert die ORF-III-Reihe „Wir spielen für Österreich“ in der „Erlebnis Bühne matinee“ um 9.00 Uhr Joseph Haydns instrumentale Passionsmusik „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“, das alle Landesorchester Österreichs gemeinsam auf die Bühne bringen. Im Hauptabend steht das starbesetzte Filmepos „Die größte Geschichte aller Zeiten“ (20.15 Uhr) über das Leben und Leiden Jesus Christi aus dem Jahr 1965 auf dem Programm.

Das österliche ORF-III-Programm am Karsamstag, dem 3. April, eröffnet „Sandra Szabo im Gespräch mit Bischof Hermann Glettler“ (8.40 Uhr). Danach zeigt „Wir spielen für Österreich“ in einer weiteren „Erlebnis Bühne matinee“ „Die Matthäuspassion aus Erl“ (9.10 Uhr).

Von Gründonnerstag bis Karsamstag (1. bis 3. April) überträgt ORF III in Zusammenarbeit mit der ORF-Religion erstmals alle drei Gottesdienste des Triduum Sacrum live aus dem St. Pöltner Dom (am 1. und 2. April um 19.00 Uhr, am 3. April um 20.15 Uhr). Zelebrant ist Diözesanbischof Alois Schwarz.

Am Ostersonntag, dem 4. April, stehen ganztags Heimatfilme auf dem Programm, beginnend mit „Die Winzerin von Langenlois“ (9.10 Uhr) aus dem Jahr 1957. Den musikalischen Höhepunkt des Osterprogramms liefert präsentiert „Wir spielen für Österreich“ in „Erlebnis Bühne LIVE“:

„Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker“ (20.15 Uhr). Der neue Chefdirigent des Orchesters, Andrés Orozco-Estrada, leitet das Konzert. Als Solist tritt der junge österreichische Geiger Emmanuel Tjeknavorian mit Kompositionen von Fritz Kreisler und Pjotr Iljitsch Tschaikowski auf.

Das Programm am Ostermontag, dem 5. April, beginnt mit der Live-Übertragung des „Evangelischen Gottesdienstes aus der Kirchengemeinde Gosau“ (10.00 Uhr). Ab 20.15 Uhr setzt sich ein Themenabend mit dem Stephansdom und dem alten Rom auseinander. Den Anfang macht die ORF-III-Neuproduktion „Akte Wiederaufbau – Das Drama um St. Stephan“ von Manfred Corrine und Wolfgang Niedermair. Gemeinsam mit Dombaumeister Wolfgang Zehetner zeigen sie den langen Prozess von der Zerstörung des Wiener Stephansdoms 1945 bis zu dessen Wiederaufbau. Wie es zur Zerstörung gekommen war, zeigt die „Brandakte Stephansdom – Rekonstruktion einer Katastrophe“ (21.05 Uhr). Anschließend werden „Die Geheimnisse des Alten Roms“ (21.55 Uhr) gelüftet, gefolgt von der Dokumentation „Wo Löwen Aufzug fahren:

Das Kolosseum in Rom“ (22.55 Uhr).

Den Abschluss des Osterprogramms bildet ein „Erbe Österreich“-Dokuabend am 6. April: Auf die ORF-III-Neuproduktion „Die Habsburger in Mariazell“ (20.15 Uhr) von Alfred Ninaus und Fritz Aigner folgen „Habsburg und der Dom – St. Stephan unter dem Doppeladler“ (21.05 Uhr) und „Salzburg – Das Rom des Nordens“ (22.00 Uhr).

