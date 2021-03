BRANDL TALOS berät die Sportradar-Gruppe bei der Akquisition von Synergy Sports

Dies ist bereits die zweite Transaktion in diesem Jahr, bei der BRANDL TALOS das Sportradar-Deal-Team als Trusted Legal Adviser unterstützt hat

Wien (OTS) - In Zusammenarbeit mit Latham Watkins (USA) hat BRANDL TALOS seinen langjährigen Mandanten Sportradar, einen weltweit führenden Anbieter von Sportdaten und -inhalten, bei der Übernahme von Synergy Sports, einem Pionier für automatisierte Sporttechnologie-Lösungen und Marktführer für Daten- und Videoanalysen im US-amerikanischen College- und Profisport, beraten. Dies ist bereits die zweite Transaktion in diesem Jahr, bei der BRANDL TALOS das Sportradar-Deal-Team als Trusted Legal Adviser unterstützt hat.

Die Akquisition ergänzt und erweitert das Produktportfolio von Sportradar und soll dem Unternehmen ermöglichen, die Beziehungen zu wichtigen Sportorganisationen und -verbänden weltweit auszubauen. Während Sportradar bereits offizieller Partner der NBA, NFL, NHL und MLB ist, hat Synergy Sports unter anderem ligaweite Beziehungen zur NBA und MLB sowie eine Partnerschaft mit der FIBA.

Das Closing der Akquisition steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen und regulatorischer Genehmigungen und wird für das 2. Quartal 2021 erwartet.

Latham Watkins war als US Counsel für Sportradar tätig und Niederer Kraft Frey hat zu Fragen nach Schweizer Recht beraten. Die Verkäuferseite wurde von DLA Piper und Schellenberg Wittmer vertreten.

Das BRANDL TALOS-Transaktionsteam bestand aus Thomas Talos, Stephan Strass, Roman Rericha und Markus Arzt.

" Die Übernahme von Synergy Sports wird das US-Sportportportfolio von Sportradar deutlich erweitern. Wir freuen uns sehr, dass Sportradar erneut auf unsere Branchenexpertise und unsere langjährige Zusammenarbeit vertraut hat, die sich bereits bei zahlreichen Transaktionen in der Geschichte von Sportradar als äußerst erfolgreich erwiesen hat ." Thomas Talos, Gründungspartner von BRANDL TALOS.

Über BRANDL TALOS

BRANDL TALOS ist eine der führenden österreichischen Kanzleien in den Bereichen M&A, Venture Capital und Start-ups, Bank- und Finanzrecht, Gaming und Entertainment, Prozessführung sowie Wirtschaftsstrafrecht und Compliance. Unser Corporate/M&A-Team besteht aus hochqualifizierten AnwältInnen mit langjähriger Erfahrung mit nationalen und internationalen Deals und gesellschaftsrechtlichen Themen – auch im Cross-Border-Kontext. Wir haben in der Vergangenheit bereits einige der komplexesten und bedeutsamsten Transaktionen in Europa – etwa im Glücksspiel- oder im Biotech-Sektor – abgewickelt. Dafür greifen wir seit Jahren auch erfolgreich auf unser umfassendes Netzwerk an RechtsberaterInnen in nahezu jeder Jurisdiktion der Welt zurück. BRANDL TALOS' Erfahrung und Erfolgsbilanz bei komplexen Transaktionen im Leisure- und Entertainmentsektor ist weltweit gefragt und anerkannt. www.brandltalos.com

Über Sportradar

Sportradar ist ein globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Sportwetten und Sportunterhaltung. Das 2001 gegründete Unternehmen nimmt eine einzigartige Position an der Schnittstelle der Sport-, Medien- und Wettbranche ein und bietet Sportverbänden, Nachrichtenmedien, Verbraucherplattformen und Sportwettanbietern eine Reihe von Lösungen, die ihnen helfen, ihr Geschäft zu erweitern. Sportradar beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten auf der ganzen Welt. Es ist unser Engagement für exzellenten Service, Qualität und Zuverlässigkeit, das uns zum vertrauenswürdigen Partner von mehr als 1.000 Unternehmen in über 80 Ländern und zum offiziellen Partner der NBA, NFL, NHL, MLB, NASCAR, FIFA und UEFA macht. Wir beobachten, analysieren und liefern Erkenntnisse aus mehr als 400.000 Spielen jährlich in 60 Sportarten. Mit umfassenden Branchenbeziehungen definiert Sportradar nicht nur das Erlebnis der Sportfans neu, sondern schützt auch den Sport selbst durch seine Integrity Services Division und setzt sich für ein integritätsorientiertes Umfeld für alle Beteiligten ein. www.sportradar.com

Über Synergy Sports

Synergy Sports ist der Marktführer im Bereich Daten- und Videoanalyse im US-amerikanischen College- und Profisport und hat eine umfassende Palette an innovativen automatisierten Technologielösungen für Teams, Ligen und Verbände auf der ganzen Welt entwickelt. Synergy Sports wurde im Jahr 2020 durch den Zusammenschluss von Atrium Sports, Synergy Sports Technology und Keemotion gegründet. Synergy Sports bietet Sportorganisationen eine zentrale Anlaufstelle für Computer Vision- und KI-gesteuerte Video- und Datenlösungen. Das Ökosystem aus spielverändernder Technologie in Verbindung mit umfangreichen Sportpartnerschaften reduziert die Komplexität und Kosten der Videoerfassung, der Live-Spiel-Produktion und der Verteilung von Inhalten. www.synergysports.com

Rückfragen & Kontakt:

